Що відомо про блокування 19-го пакету санкцій?

Словаччина вже не вперше блокує санкції проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

За словами журналіста, посли ЄС 26 вересня вперше обговорили новий пакет санкцій. Проте Словаччина відразу заявила, що блокуватиме його.

Ймовірно, "зеленого світла" не буде напередодні самітів у Копенгагені наступного тижня. Словаччина поки блокує санкції,

– повідомив Йозвяк.

Нагадаємо, що 19 вересня Єврокомісія затвердила 19-й пакет санкцій проти Росії, включаючи обмеження для банків, енергетичних компаній і криптобірж, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

У новому санкційному пакеті ЄС закриває лазівку для Росії, яка раніше дозволяла Кремлю обходити заборону на постачання СПГ. Відомо, що до запровадження санкцій ЄС Польща була найбільшим імпортером російського скрапленого газу.

Попередньо затвердження нового пакета санкцій відклали через певні вимоги Трампа. Він наполягав на повній відмові Європи від закупівель російської нафти, а також на введенні мит проти Китаю та Індії.

Що відомо про нові санкції проти Росії?