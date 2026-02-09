Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу пояснив, що нові домовленості між США, Китаєм та Індією несуть для Росії серйозні ризики. За його словами, йдеться про сценарій, якого Кремль намагався уникнути роками, але який поступово стає реальністю.

Дивіться також Йтимуть наосліп: військовий назвав 2 критичні наслідки блокування Starlink для Росії

Домовленості США з Індією стали проблемою для Росії

Активізацію США у відносинах з Індією варто розглядати не лише як двосторонню історію, а як елемент ширшої гри навколо Китаю. Вашингтон через Індію надсилає сигнал Пекіну про готовність до переговорів і пошуку компромісів в інших сферах. Водночас у цій конфігурації Росія фактично випадає з кола ключових гравців і перестає бути необхідною стороною для великих домовленостей.

Трамп зараз, зокрема через Індію, дає сигнал Китаю: давайте домовлятися, давайте вирішувати питання не по нафті, а по-іншому,

– пояснив політолог.

Рейтерович наголосив, що Індія, всупереч очікуванням Москви та Пекіна, не вписується в логіку так званого глобального Півдня як антизахідного блоку. З політичного погляду це демократична держава, яка значно ближча до Заходу, ніж до авторитарних союзів. Саме тому США можуть використовувати Індію як важливий елемент тиску і на Китай, і опосередковано на Росію.

Індія з політичної точки зору – західна країна, тому що вона є демократіичною, причому це країна з найбільшою демократією у світі,

– зазначив він.

За словами політолога, підготовка до можливої великої зустрічі між лідерами США та Китаю навесні лише підсилює цю тенденцію.

Зауважте! Індія та США готуються підписати повноцінну торгівельну угоду вже у березні 2026 року. За заявою індійського міністра торгівлі, сторони мають узгодити спільну заяву, після чого США знизять мита на індійські товари, а Нью-Делі почне скорочувати тарифи на американський імпорт.

У такому форматі тема російсько-української війни та сама Росія неминуче будуть на порядку денному, але без участі Москви.

Це буде розмова про Росію без Росії. Це страшний сон Путіна, але цей сон уже, по суті, справджується,

– підсумував Рейтерович.

Така модель означає для Кремля втрату суб'єктності і різке звуження можливостей впливати на рішення, які напряму стосуються його майбутнього.

Що відомо про торгівельні домовленості США та Індії: