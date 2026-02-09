Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала объяснил, что новые договоренности между США, Китаем и Индией несут для России серьезные риски. По его словам, речь идет о сценарии, которого Кремль пытался избежать годами, но который постепенно становится реальностью.

Смотрите также Будут идти вслепую: военный назвал 2 критические последствия блокировки Starlink для России

Договоренности США с Индией стали проблемой для России

Активизацию США в отношениях с Индией следует рассматривать не только как двустороннюю историю, а как элемент более широкой игры вокруг Китая. Вашингтон через Индию посылает сигнал Пекину о готовности к переговорам и поиску компромиссов в других сферах. В то же время в этой конфигурации Россия фактически выпадает из круга ключевых игроков и перестает быть необходимой стороной для крупных договоренностей.

Трамп сейчас, в частности через Индию, дает сигнал Китаю: давайте договариваться, давайте решать вопрос не по нефти, а по-другому,

– объяснил политолог.

Рейтерович отметил, что Индия, вопреки ожиданиям Москвы и Пекина, не вписывается в логику так называемого глобального Юга как антизападного блока. С политической точки зрения это демократическое государство, которое значительно ближе к Западу, чем к авторитарным союзам. Именно поэтому США могут использовать Индию как важный элемент давления и на Китай, и опосредованно на Россию.

Индия с политической точки зрения – западная страна, потому что она является демократической, причем это страна с самой большой демократией в мире,

– отметил он.

По словам политолога, подготовка к возможной большой встрече между лидерами США и Китая весной только усиливает эту тенденцию.

Заметьте! Индия и США готовятся подписать полноценное торговое соглашение уже в марте 2026 года. По заявлению индийского министра торговли, стороны должны согласовать совместное заявление, после чего США снизят пошлины на индийские товары, а Нью-Дели начнет сокращать тарифы на американский импорт.

В таком формате тема российско-украинской войны и сама Россия неизбежно будут на повестке дня, но без участия Москвы.

Это будет разговор о России без России. Это страшный сон Путина, но этот сон уже, по сути, сбывается,

– подытожил Рейтерович.

Такая модель означает для Кремля потерю субъектности и резкое сужение возможностей влиять на решения, которые напрямую касаются его будущего.

Что известно о торговых договоренностях США и Индии: