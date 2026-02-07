Что решили в США по Индии?
В частности Трамп получил дополнительную информацию и рекомендации от высокопоставленных чиновников относительно усилий Индии, о чем говорится в указе на сайте Белого Дома.
В тексте отмечено, что Индия обязалась:
- прекратить прямой или опосредованный импорт нефти России;
- заявила о намерении закупать энергетические продукты Соединенных Штатов;
- недавно взяла на себя обязательства в рамках рамочного соглашения с Соединенными Штатами по расширению оборонного сотрудничества в течение следующих 10 лет.
Дональд Трамп отметил, что решил отменить дополнительную пошлину, введенную на импорт товаров из Индии. Начиная с 12:01 ночи по восточному стандартному времени 7 февраля 2026, продукция из Индии, которая импортирована в Соединенные Штаты, больше не будет подлежать дополнительной пошлине в размере 25%.
Важно! В то же время ряд должностных лиц США должны следить, не возобновила ли Индия прямой или опосредованный импорт российской нефти.
В частности Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, покрывая около 90% своих потребностей. Об этом пишет Reuters.
Закупка дешевой российской нефти помогала уменьшить расходы на импорт. Этой возможность страна пользовалась с момента вторжения Москвы в Украину в 2022 году и введения западными странами санкций против российского энергетического экспорта.
Но в последнее время Индия начала сокращать импорт российской нефти. Например, в январе они составляли около 1,2 миллиона баррелей в сутки.
Обратите внимание! Согласно прогнозам, в феврале они снизятся до примерно 1 млн баррелей в сутки, а в марте – до 800 тысяч баррелей в сутки.
Что еще известно о ситуации?
- Кроме событий по нефти, Индия и США подпишут торговое соглашение в марте 2026 года. Нью-Дели планирует миллиардные закупки американской продукции в течение следующих пяти лет. В то же время Вашингтон снизит тарифы на индийские товары с 50% до 18%.
- В то же время Кремль прокомментировал заявления Трампа относительно отказа Индии от российской нефти. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве не поступали из Нью-Дели сообщения об отказе от закупок российской нефти.