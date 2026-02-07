Что решили в США по Индии?

В частности Трамп получил дополнительную информацию и рекомендации от высокопоставленных чиновников относительно усилий Индии, о чем говорится в указе на сайте Белого Дома.

В тексте отмечено, что Индия обязалась:

прекратить прямой или опосредованный импорт нефти России;

заявила о намерении закупать энергетические продукты Соединенных Штатов;

недавно взяла на себя обязательства в рамках рамочного соглашения с Соединенными Штатами по расширению оборонного сотрудничества в течение следующих 10 лет.

Дональд Трамп отметил, что решил отменить дополнительную пошлину, введенную на импорт товаров из Индии. Начиная с 12:01 ночи по восточному стандартному времени 7 февраля 2026, продукция из Индии, которая импортирована в Соединенные Штаты, больше не будет подлежать дополнительной пошлине в размере 25%.

Важно! В то же время ряд должностных лиц США должны следить, не возобновила ли Индия прямой или опосредованный импорт российской нефти.

В частности Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, покрывая около 90% своих потребностей. Об этом пишет Reuters.

Закупка дешевой российской нефти помогала уменьшить расходы на импорт. Этой возможность страна пользовалась с момента вторжения Москвы в Украину в 2022 году и введения западными странами санкций против российского энергетического экспорта.

Но в последнее время Индия начала сокращать импорт российской нефти. Например, в январе они составляли около 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Обратите внимание! Согласно прогнозам, в феврале они снизятся до примерно 1 млн баррелей в сутки, а в марте – до 800 тысяч баррелей в сутки.

Что еще известно о ситуации?