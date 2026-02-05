Когда подпишут торговое соглашение?

Об этом в четверг, 5 февраля, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По его словам, в течение следующих четырех-пяти дней стороны должны обнародовать совместное заявление. Это станет сигналом для Вашингтона для снижения тарифов на индийские товары с 50% до 18%.

Это первый официальный график внедрения соглашения с момента его неожиданного анонса Дональдом Трампом в понедельник,

– отмечает издание.

Напомним! На этой неделе президент США неожиданно в своей соцсети объявил о соглашении с Индией после месяцев давления на Нью-Дели Она предусматривает радикальное сокращение пошлин на индийскую продукцию в обмен на прекращение закупок российской нефти.

Что предусматривает торговая сделка?

Гоял также подтвердил, что по соглашению Индия планирует миллиардные закупки американской продукции в течение следующих пяти лет:

Нью-Дели планирует импортировать товаров из США на сумму не менее 500 миллиардов долларов.

Основной акцент будет сделан на энергоносители, микросхемы и авиацию.

Больше всего выиграет авиагигант Boeing. Заказы только у этой компании могут составить от 70 до 80 миллиардов долларов.

Общая сумма контрактов Индии и США в сфере авиации, учитывая поставки двигателей, вероятно, превысит 100 миллиардов долларов.

Заметьте! Зато Индия получит преимущество по сравнению с соседними государствами, ведь тарифы США для нее будут ниже. Например, американские пошлины для Индонезии составляют сейчас 19%, для Бангладеша – еще выше – 20%.

Почему торговое соглашение важно для Индии?