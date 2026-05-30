Женщины спускаются в колодцы глубиной до 14 метров, рискуя собственной жизнью во время невыносимой жары. Об этом пишет Times Now.

Как водная катастрофа охватила индийское село?

В штате Гуджарат на западе Индии обострилась гуманитарная проблема из-за острого дефицита питьевой воды. Больше всего от недостатка страдает село Моти Палсан в племенной талуке Капрада округа Валсад, которое расположено недалеко от границы с Махараштрой.

Местность часто называют "Черапунджи Гуджарата" из-за чрезвычайно большого количества осадков во время сезона муссонов. Однако летом ситуация кардинально меняется: почти все источники воды пересыхают, а жители вынуждены буквально бороться за каждую каплю.

Самая сложная ситуация сложилась в районе Бераста Фалия. Здесь женщины ежедневно спускаются в колодцы глубиной около 14 метров, используя железные лестницы, веревки и металлические прутья. На дне колодцев остается лишь небольшое количество воды, которая накапливается в трещинах скал. Чтобы наполнить хотя бы одну емкость, людям приходится буквально вычерпывать ее по капле.

По словам местных жителей, подобные спуски уже неоднократно заканчивались травмами. Некоторые женщины поскальзывались на скользких камнях и падали, однако другого источника воды у них просто нет.

В селе проживает около 1200 человек. Формально здесь есть восемь колодцев, но из-за сильной жары большинство из них практически полностью высохли.

Еще до рассвета у колодцев собираются десятки людей. Преимущественно это женщины и дети, которые могут ждать по несколько часов только для того, чтобы набрать один или два сосуда воды. Из-за чрезвычайно низкого уровня воды процесс ее накопления происходит очень медленно. Одной семье нередко приходится ждать от одного до двух часов, чтобы получить минимальный запас на день.

Местные жители рассказывают, что такая ситуация повторяется каждый год. Водный кризис начинается с приходом жары и продолжается до начала сезона муссонных дождей.

Пытается ли власть как-то решить ситуацию?

Особое возмущение среди жителей вызывает ситуация с государственной программой водоснабжения Astol Group Water Supply Scheme стоимостью 586 крор рупий. Это более 68 миллионов долларов США по текущему курсу.

Проект создавали специально для обеспечения питьевой водой отдаленных районов Капрада и Дхарампур. В рамках программы в селе установили водопроводные краны и проложили трубопроводы к домам.

Однако местные жители утверждают, что с момента запуска системы из этих кранов не вытекло ни одной капли воды. Более того, часть оборудования уже начала ржаветь и разрушаться, так и не выполнив своего назначения.

Ситуация выглядит особенно парадоксально на фоне того, что во время муссонов эта территория регулярно страдает от сильных ливней и подтоплений. Но летом жители вынуждены спускаться в опасные колодцы, которые они сами называют "колодцами смерти", чтобы обеспечить свои семьи хотя бы минимальным количеством воды.

Почему к 2030 году сотни миллионов людей могут столкнуться с водным апокалипсисом?

Новое исследование, опубликованное в Nature Communications, свидетельствует, что к концу XXI века около 74% засушливых регионов мира могут столкнуться с длительными и особенно разрушительными засухами.

Ученые предупреждают, что уже к 2030 году острый дефицит воды может затронуть более 750 миллионов человек, из которых почти 467 миллионов проживают в городах.

Исследователи проанализировали тысячи климатических сценариев и пришли к выводу, что сочетание уменьшения осадков, истощения рек и рост потребления воды создает риск так называемых "засух нулевого дня". Этот термин означает момент, когда регион фактически остается без доступных запасов пресной воды. Наибольшие риски прогнозируют для западных районов США, Средиземноморья, Северной и Южной Африки, Индии, Северного Китая и Южной Австралии.

Ученые отмечают, что промежутки между отдельными засухами могут стать настолько короткими, что природные водные ресурсы не будут успевать восстанавливаться. Исследователи также отмечают необходимость учета подземных вод в климатических моделях, поскольку их влияние пока оценен не полностью.

По мнению авторов работы, правительствам уже сейчас необходимо разрабатывать долгосрочные стратегии управления водными ресурсами, чтобы избежать масштабного водного кризиса в ближайшие десятилетия.