Для завершения операции команде срочно нужны дополнительные кислородные баллоны и мощное оборудование для откачки воды. Об этом пишет Reuters со ссылкой на руководителя тайской волонтерской группы.

Что известно о спасении людей?

По данным спасателей, семеро граждан Лаоса на прошлой неделе зашли в пещеру в поисках золота, однако ливень вызвал внезапный оползень и затопление выхода.

Руководитель тайской волонтерской спасательной группы Кенгкард Бонгкавонг сообщил, что для продолжения операции необходимо срочно доставить дополнительные кислородные баллоны. По его словам, спасатели планируют обустроить отдельную станцию заправки кислородом непосредственно у входа в пещеру.

Сейчас официально подтверждено, что по меньшей мере 5 человек удалось найти живыми. В то же время некоторые лаосские волонтерские организации заявляют, что живыми обнаружили всех 7, однако эта информация пока окончательно не подтверждена. На видео, которые обнародовали спасатели, видно истощенных мужчин, которые находятся в полной темноте на возвышении над водой.

Один из пострадавших обратился к родителям через камеру и сказал, что спасатели уже добрались до них и они надеются выбраться в ближайшие дни.

Не волнуйся, мама. Спасательная команда уже добралась до нас. Мы в безопасности. Я так скучаю по маме и папе. Мы, наверное, выберемся завтра или послезавтра,

– сказал он.

К международной спасательной миссии присоединились опытные спелеодайверы из Таиланда и Финляндии. Среди них есть специалисты, которые участвовали в громкой операции по спасению футбольной команды из пещеры Тхам Луанг в Таиланде в 2018 году.

Условия внутри пещеры остаются чрезвычайно сложными. Спасателям приходится передвигаться узкими проходами, которые иногда сужаются до 60 сантиметров, ползти сквозь грязь и преодолевать затопленные туннели. По словам участников операции, в отдельных участках приходится снимать снаряжение, чтобы протиснуться через щели.

Отдельную опасность представляет сероводород, который образуется из-за разложения помета летучих мышей внутри пещеры. Спасатели рассказали, что из-за токсичного газа некоторые члены команды даже теряли сознание.

По оценкам специалистов, люди находятся на глубине примерно 260 метров от входа в пещеру. Сейчас основным планом операции является откачка воды, чтобы избежать необходимости эвакуации пострадавших через подводные участки. Для этого спасатели пытаются доставить в пещеру мощные генераторы и насосное оборудование.

Если уровень воды удастся существенно снизить, пострадавшие смогут выбраться самостоятельно с короткими остановками в безопасных камерах внутри пещерной системы. Операция осложняется еще и удаленным расположением пещеры. Спасателям пришлось транспортировать снаряжение через джунгли и горную местность примерно четыре километра от ближайшей дороги.

Семьи пропавших людей продолжают ждать новостей возле места операции. Между тем спасатели отмечают, что впереди – опасный этап, ведь эвакуация истощенных людей из затопленной пещеры потребует максимальной координации и большого количества кислорода.

Что известно о других подобных инцидентах?

Украинец Олег Чистов, который принимал участие в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году, рассказал о самых опасных моментах международной операции.

По его словам, шансов найти ребят живыми становилось все меньше, ведь пещера постоянно подтапливалась из-за сезона дождей. Чистов присоединился к поискам как бывший спасатель МЧС Украины и спелеолог, который живет в Таиланде с 2011 года.

Вместе с другими волонтерами он искал альтернативные входы в пещеру и исследовал узкие трещины в скалах. Украинец признался, что больше всего его поразило то, что дети смогли выжить девять дней почти без еды и воды и не поддались панике.

Он особо отметил роль тренера футбольной команды, который помог детям сохранить спокойствие в полной темноте. По словам Чистова, условия в пещере были чрезвычайно опасными: мутная вода, сильное течение и отсутствие точной карты создавали постоянную угрозу для спасателей.

Один из тайских дайверов во время операции погиб из-за недостатка кислорода, когда доставлял баллоны внутрь пещеры. Чистов также рассказал, что в операции участвовали тайские военные, американские спецназовцы и международные кейв-дайверы. Украинец назвал настоящим чудом то, что все дети выжили и смогли выбраться из ловушки живыми.