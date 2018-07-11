Украинец, спасавший детей из пещеры в Таиланде: Это было большое чудо, что ребята выжили!

Украинец, принимавший участие в спасении 12 юных футболистов и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде, рассказал, как проходила эта операция.

Олег Чистов переехал в Таиланд в 2011 году: получил работу в туристической компании, приехал поработать – и остался. Он уже несколько лет не работает в туризме. Сейчас у него своя FM-радиостанция и продакшн-компания, которая занимается созданием документальных фильмов. Собственно, именно благодаря своей работе и предыдущему опыту работы в МЧС он и оказался в одном из спасательных отрядов, который занимался поиском альтернативных каналов, с помощью которых можно было бы добраться до места дислокации детей.

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О том, в чем опасность пещеры, в которой дети провели 17 дней, почему их спасение – это чудо и о том, в чем заслуга тренера футболистов, Чистов рассказал в интервью 24 каналу.

Спасенная футбольная команда (фото - Facebook)

Как Вы оказались привлечены к этой спасательной операции?

Я занимаюсь съемкой документального кино про всяких интересных людей. Как раз мы снимали спортивный проект, в котором сильно безбашенные тайцы готовятся поехать покорять Северный Полюс. Вот в один день я у себя в ленте увидел, что мои тайские друзья собираются ехать кого-то искать. Я спросил у них, что случилось, мне рассказали эту историю и я решил, что поеду с ними.

Эти ребята-тайцы – профессиональные спасатели. Я тоже, собственно говоря, закончил школу спасателей еще в 2004 году. Учитывая, что я когда-то работал в МЧС и в Украине занимался и спелеологией, и альпинизмом, и скалолазанием – соответствующий опыт у меня есть, в том числе опыт работы в спасотрядах. Вот так я и попал в эту операцию. В этой операции было много работы, которую я мог выполнять. Учитывая, что я небольших габаритов, то я мог эту работу делать лучше, чем другие.

Вы также помогали исследовать ландшафт и искать альтернативные пути доступа к застрявшим в пещере детям, правильно?

У нас были некие данные с геолокаторов о пустотах в земле. На основе этих данных мы пытались найти хоть какие-то другие способы попасть в пещеру. Я присоединился к операции где-то на 7-8 день, точнее сложно сказать, потому что по ночам мы тоже работали. Дети еще не были найдены. Мы тогда, в принципе, уже понимали, что это будет, скорее всего, безнадежный номер.

Основная наша задача была исследовать все возможные трещинки, которые были похожи на пещеры. Все они были узкие, где они были слишком узенькие – мы копали, где были какие-то наросты – мы пытались отбойными молотками как-то что-то сбить, чтобы пробраться. Было много вариантов, много маленьких пещерок и трещинок, которые уходили на 20-40 метров в глубину. Но все они заканчивались либо тупиком, либо были непроходимы для человека, вытащить через них ребенка было бы невозможно.

Спасательная операция (фото - Getty Images)

Получается, альтернативных входов в пещеру не было?

Возможно, альтернативные входы где-то и были. Но их нужно было или копать дольше, или пробивать. Пробивать их там достаточно сложно. Во-первых, потому что гранит. Во-вторых, даже если пробивать и делать это микровзрывом, то есть опасность, что на детей обрушится потолок пещеры. Никто тогда точно не знал где дети. Если бы не обрушился потолок, то даже небольшой камнепад – это было бы достаточно рискованно. Так что эту идею в конце концов забросили. На следующий день нам сказали, что один из английских дайверов нашел детей.

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Нашли их, в принципе, там же где и искали. В пещере пустота, вроде большой комнаты, где дети, вероятнее всего, могли находиться. Там они в итоге и были. Нужно отдать должное тренеру, который был с детьми. Паренек – молодец! Он умудрился 9 дней продержать их, фактически, без еды, без воды, они сохраняли спокойствие, не паниковали, не перессорились, не передрались. Дети были достаточно истощены, когда их нашли, были, скажем так, прикумаренные. Но они оставались дружны.

Из того, что вы видели по ходу спасательной операции, что Вас впечатлило больше всего?

В ней принимало участие очень много народу. На самом деле – очень много. Когда мы работали в ущелье возле горной реки, кручинами там ходили что тайские военные, что американские военные. Я так понимаю, что это был американские "морские котики", здоровые такие дяденьки. Было видно, что это профессиональная армия, они тоже помогали в поисках.

Спасательная операция (фото - Getty Images)

Коллектив был очень слаженный у тайцев. В принципе, тайцы не сильно любят иностранцев, туристы для них, в большинстве своем – "белые обезьяны" и "кошельки с деньгами", как бы там ни было. Но тут было очень заметно другое отношение к приезжим. У моего товарища порвались кроссовки – тут же таечка прибежала, принесла ему свои собственные резиновые сапоги, а сама пошла босиком по джунглям. Это поражало! Тайцы постоянно приносили нам еду, таскали воду. Это же были джунгли, от ближайшего места, где нас десантировали на внедорожниках, нужно было еще минут 30-40 идти пешком через джунгли, через ущелье. Они приходили передать нам какую-то информацию, потому что где-то мобильной связи не было. Приносили карты. Люди были очень сплоченными.

Были украинские ребята, кейв-дайверы, которые тренировали тайских "морских котиков" и готовили их к кейв-давингу (вид технических погружений, совершаемый в подводных пещерах, – 24). Их вот особенно хочется отметить. Наша миссия была проще – попытались что-то сделать, но ничего героического в этом не было. А вот ребята, которые работали в самой пещере – они действительно молодцы.

Их работа – опаснее?

Во-первых, постоянно шло подтопление пещеры. Там большое течение. Когда уже зашел в пещеру, никогда не знаешь, перекроет ее водой полностью или нет. Мы, когда лазили сверху на скалах, понимали, что даже в худшем случае сможем вернуться назад или нас кто-нибудь вытащит. У нас была связка, веревка и обратный путь. У тех ребят, которые работали в пещере, обратного пути не было. Пустота, где эта пещера находится – там глубина где-то до 90 метров. Если бы ее затопило, то им пришлось бы не сладко.

Я правильно понимаю, что основное коварство этой пещеры именно в том, что она может быть затоплена в любой момент?

Да. Ее, в принципе, откачивали постоянно. Но общая протяженность пещеры – порядка 10 километров. Это гигантские объемы воды, которые в принципе нереально прокачать человеческими силами. Это как мгновенно выкачать большое озеро, в которое постоянно добавляется вода. Тем более, сейчас еще сезон дождей, пещера находится под ущельем и вся вода стекает туда. Там было опасно.

Спасательная операция (фото - Facebook)

Также вода была мутная, как кофе: если руку опустить на 20 сантиметров вниз – ничего не будет видно. В таких условиях ребятам приходилось пробираться и искать путь. Как таковой карты пещеры ни у кого толком не было. Наобум все знали, куда приблизительно двигаться, но пещера – это не коридор, по которому можно пройти на ощупь и найти выход. Пещера – она в трехмерном пространстве. Где-то по ней нужно пробираться прямо, где-то вверх, где-то вниз, где-то вправо или влево, подныривать под камни, огибать камни. Это – адский труд, на самом деле.

Был один спасатель, которому не хватило воздуха, чтобы вернуться из пещеры. Вся пещера состояла из неких чекпоинтов. На этих пунктах дайверы, которые пробирались вглубь, могли поменять баллоны. Вот дайверу, который доставлял баллоны на эти точки, не хватило собственного кислорода, чтобы выбраться наружу. Когда его вытащили, он, вроде бы, был еще жив. Но длительное кислородное голодание… В больнице он скончался. У него осталась жена, двое маленьких детей. Сам парень этот – он спортсмен, он марафонец, служил когда-то в Королевской армии Таиланда.

По Вашему опыту занятий дайвингом, оказаться в такой пещере и не поддаваться панике – это очень сложно?

Если честно, для меня дайвинг не перерос на профессиональный уровень именно из-за паники. У дайверов есть моделирование внештатных ситуаций, когда на глубине нужно снять маску, промыть маску, одеть маску, дышать, не дышать. Вот в такие моменты я иногда прямо чувствовал панику. У меня она не была непреодолимой, но я прекрасно понимаю, что если ребенку попасть в такую ситуацию – панику будет не остановить.

Спасательная операция (фото - Getty Images)

Вы видели сам момент выхода детей из пещеры?

Нет. Всех абсолютно отвели на полтора километра от выхода из пещеры. Во-первых, чтобы не мешали. Во-вторых, никто не знал, в каком состоянии детей выведут и нужно было, чтобы куча народу вокруг не мешала срочно добраться до вертолета.

Как восприняли тайцы новость об успешном завершении спасательной операции?

Аплодировали и обнимались. У нас был небольшой спасательный штаб и мне товарищи прислали видео того, что там в тот момент происходило – все было вот так, как показывают в американских фильмах. Все очень радовались! Ну, представьте себе: со всего мира съехались люди, чтобы помочь.

Все хорошо, что хорошо заканчивается. У меня уже был опыт одной спасательной операции в Грузии. Тогда мы так же искали человека. Его родители были с нами, они полагали, что он еще жив. Но мы все уже понимали и смирились с тем, что, скорее всего, ищем труп. В этот раз, та же история была у многих – многие почти смирились. И это было настолько чудо, что ребята выжили, не передрались, не перессорились! Это действительно шокировало!