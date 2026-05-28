Для завершення операції команді терміново потрібні додаткові кисневі балони та потужне обладнання для відкачування води. Про це пише Reuters з посиланням на керівника тайської волонтерської групи.

Дивіться також Жінка прожила у печері 500 днів і поставила рекорд: чому їй було важко повертатися у світ

Що відомо порятунок людей?

За даними рятувальників, семеро громадян Лаосу минулого тижня зайшли до печери в пошуках золота, однак злива спричинила раптовий зсув та затоплення виходу.

Керівник тайської волонтерської рятувальної групи Кенгкард Бонгкавонг повідомив, що для продовження операції необхідно терміново доставити додаткові кисневі балони. За його словами, рятувальники планують облаштувати окрему станцію заправки киснем безпосередньо біля входу до печери.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Наразі офіційно підтверджено, що щонайменше 5 людей вдалося знайти живими. Водночас деякі лаоські волонтерські організації заявляють, що живими виявили всіх 7, однак ця інформація поки остаточно не підтверджена. На відео, які оприлюднили рятувальники, видно виснажених чоловіків, які перебувають у повній темряві на підвищенні над водою.

Знайдені люди: дивіться відео

Один із постраждалих звернувся до батьків через камеру та сказав, що рятувальники вже дісталися до них і вони сподіваються вибратися найближчими днями.

Не хвилюйся, мамо. Рятувальна команда вже дісталася до нас. Ми в безпеці. Я так сумую за мамою й татом. Ми, мабуть, виберемося завтра або післязавтра,

– сказав він.

До міжнародної рятувальної місії долучилися досвідчені спелеодайвери з Таїланду та Фінляндії. Серед них є фахівці, які брали участь у гучній операції з порятунку футбольної команди з печери Тхам Луанг у Таїланді у 2018 році.

Умови всередині печери залишаються надзвичайно складними. Рятувальникам доводиться пересуватися вузькими проходами, які подекуди звужуються до 60 сантиметрів, повзти крізь багнюку та долати затоплені тунелі. За словами учасників операції, в окремих ділянках доводиться знімати спорядження, щоб протиснутися через щілини.

Що відбувається всередині печери: дивіться відео

Окрему небезпеку становить сірководень, який утворюється через розкладання посліду кажанів усередині печери. Рятувальники розповіли, що через токсичний газ деякі члени команди навіть втрачали свідомість.

За оцінками фахівців, люди перебувають на глибині приблизно 260 метрів від входу в печеру. Наразі основним планом операції є відкачування води, щоб уникнути необхідності евакуації постраждалих через підводні ділянки. Для цього рятувальники намагаються доставити до печери потужні генератори та насосне обладнання.

Якщо рівень води вдасться суттєво знизити, постраждалі зможуть вибратися самостійно з короткими зупинками у безпечних камерах усередині печерної системи. Операція ускладнюється ще й віддаленим розташуванням печери. Рятувальникам довелося транспортувати спорядження через джунглі та гірську місцевість приблизно чотири кілометри від найближчої дороги.

Родини зниклих людей продовжують чекати новин біля місця операції. Тим часом рятувальники наголошують, що попереду – найнебезпечніший етап, адже евакуація виснажених людей із затопленої печери вимагатиме максимальної координації та великої кількості кисню.

Що відомо про інші подібні інциденти?

Українець Олег Чистов, який брав участь у порятунку дітей із затопленої печери в Таїланді у 2018 році, розповів про найнебезпечніші моменти міжнародної операції.

За його словами, шансів знайти хлопців живими ставало дедалі менше, адже печера постійно підтоплювалася через сезон дощів. Чистов приєднався до пошуків як колишній рятувальник МНС України та спелеолог, який живе у Таїланді з 2011 року.

Разом з іншими волонтерами він шукав альтернативні входи до печери та досліджував вузькі тріщини у скелях. Українець зізнався, що найбільше його вразило те, що діти змогли вижити дев’ять днів майже без їжі та води й не піддалися паніці.

Він особливо відзначив роль тренера футбольної команди, який допоміг дітям зберегти спокій у повній темряві. За словами Чистова, умови у печері були надзвичайно небезпечними: каламутна вода, сильна течія та відсутність точної карти створювали постійну загрозу для рятувальників.

Один із тайських дайверів під час операції загинув через нестачу кисню, коли доставляв балони всередину печери. Чистов також розповів, що в операції брали участь тайські військові, американські спецпризначенці та міжнародні кейв-дайвери. Українець назвав справжнім дивом те, що всі діти вижили та змогли вибратися з пастки живими.