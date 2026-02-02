Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсеть Трампа.
Правда ли, что Индия больше не будет покупать нефть у России?
Как объяснил Трамп, в Дели согласны покупать нефть на других рынках.
Для меня было честью пообщаться сегодня утром с премьер-министром Индии Моди. Он является одним из моих лучших друзей, а также влиятельным и уважаемым лидером своей страны. Мы обсудили много вопросов, в частности торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле. Это поможет прекратить войну в Украине, которая продолжается сейчас и в которой еженедельно гибнут тысячи людей!
– убежден лидер Америки.
Трамп написал, что США и Индия договорились о торговом соглашении – "из дружбы и уважения к премьер-министру Моди и по его просьбе".
Соглашение вступает в силу немедленно. В соответствии с ним, Соединенные Штаты будут взимать меньший взаимный тариф, снизив его с 25% до 18%.
"Они (индусы – 24 Канал) также будут двигаться вперед, чтобы снизить свои тарифы и нетарифные барьеры против Соединенных Штатов до нуля. Премьер-министр также обязался "покупать американское" на значительно более высоком уровне, в дополнение к более 500 миллиардов долларов американских энергетических, технологических, сельскохозяйственных, угольных и многих других продуктов", – написал Трамп.
Наконец он выразил уверенность, что "замечательные отношения с Индией станут еще крепче в будущем".
Премьер-министр Моди и я – это два человека, которые достигают результатов, чего нельзя сказать о большинстве,
– напыщенно высказался Трамп.
Почему Индия до сих пор покупает нефть у России?
- Еще в августе 2025 года Дональд Трамп угрожал Индии большими пошлинами, если та не прекратит покупать российскую нефть. Это важно, ведь Дели покупает больше всего нефти в России.
- СМИ предполагали, что таким образом Трамп хочет изменить внешнюю политику Индии. Тогда появились сообщения, что государственные нефтеперерабатывающие заводы действительно прекратили закупки, но частные заводы не пошли на это. И буквально на следующий день эти данные опровергли, мол, страна не будет зависеть от желаний из-за океана.
- В октябре 2025 года говорилось, что крупнейший нефтепереработчик Индии Indian Oil снова закупил российскую нефть. Впрочем, в январе 2026-го Indian Oil впервые закупил партию нефти у Эквадора, поставки должны быть в конце марта.
- В Центре стратегических коммуникаций напомнили, что Индия резко сократила импорт российской нефти в декабре 2025 года. Объем поставок в декабре составил около 1,1 миллиона баррелей в сутки, то есть был самым низким с ноября 2022 года.