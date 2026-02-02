Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережу Трампа.

Чи правда, що Індія більше не буде купувати нафту в Росії?

Як пояснив Трамп, у Делі згодні купувати нафту на інших ринках.

Для мене було честю поспілкуватися сьогодні вранці з прем'єр-міністром Індії Моді. Він є одним з моїх найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни. Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю та припинення війни між Росією і Україною. Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у Сполучених Штатах і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей!

– переконаний лідер Америки.

Трамп написав, що США та Індія домовилися про торговельну угоду – "з дружби та поваги до прем'єр-міністра Моді і на його прохання".

Угода набирає чинності негайно. Відповідно до неї, Сполучені Штати будуть стягувати менший взаємний тариф, знизивши його з 25% до 18%.

"Вони (індуси – 24 Канал) також будуть рухатися вперед, щоб знизити свої тарифи та нетарифні бар'єри проти Сполучених Штатів до нуля. Прем'єр-міністр також зобов'язався "купувати американське" на значно вищому рівні, на додачу до понад 500 мільярдів доларів американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших продуктів", – написав Трамп.

Насамкінець він висловив упевненість, що "чудові відносини з Індією стануть ще міцнішими в майбутньому".

Прем'єр-міністр Моді і я – це дві людини, які досягають результатів, чого не можна сказати про більшість,

– пихато висловився Трамп.

