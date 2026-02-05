Коли підпишуть торгівельну угоду?

Про це у четвер, 5 лютого, заявив міністр торгівлі Індії Піюш Гоял, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За його словами, протягом наступних чотирьох-п'яти днів сторони мають оприлюднити спільну заяву. Це стане сигналом для Вашингтона для зниження тарифів на індійські товари з 50% до 18%.

Це перший офіційний графік впровадження угоди з моменту її неочікуваного анонсу Дональдом Трампом у понеділок,

– зауважує видання.

Нагадаємо! Цього тижня президент США несподівано у своїй соцмережі оголосив про угоду з Індією після місяців тиску на Нью-Делі Вона передбачає радикальне скорочення мит на індійську продукцію в обмін на припинення закупівель російської нафти.

Що передбачає торгівельна угода?

Гоял також підтвердив, що за угодою Індія планує мільярдні закупівлі американської продукції протягом наступних п'яти років:

Нью-Делі планує імпортувати товарів зі США на суму щонайменше 500 мільярдів доларів.

Основний акцент буде зроблено на енергоносії, мікросхеми та авіацію.

Чи не найбільше виграє авіагігант Boeing. Замовлення лише у цієї компанії можуть скласти від 70 до 80 мільярдів доларів.

Загальна сума контрактів Індії та США у сфері авіації, враховуючи постачання двигунів, ймовірно, перевищить 100 мільярдів доларів.

Зауважте! Натомість Індія отримає перевагу у порівнянні з сусідніми державами, адже тарифи США для неї будуть нижчими. Наприклад, американські мита для Індонезії становлять наразі 19%, для Бангладешу – ще вище – 20%.

Чому торгівельна угода важлива для Індії?