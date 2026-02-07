Що вирішили у США щодо Індії?

Зокрема Трамп отримав додаткову інформацію та рекомендації від високопосадовців щодо зусиль Індії, про що йдеться в указі на сайті Білого Дому.

У тексті наголошено, що Індія зобов’язалася:

припинити прямий або опосередкований імпорт нафти Росії;

заявила про намір закуповувати енергетичні продукти Сполучених Штатів;

нещодавно взяла на себе зобов’язання в межах рамкової угоди зі Сполученими Штатами щодо розширення оборонного співробітництва протягом наступних 10 років.

Дональд Трамп зазначив, що вирішив скасувати додаткове мито, запроваджене на імпорт товарів з Індії. Починаючи з 12:01 ночі за східним стандартним часом 7 лютого 2026 року, продукція з Індії, яка імпортована до Сполучених Штатів, більше не підлягатиме додатковому миту у розмірі 25%.

Важливо! Водночас низка посадовців США мають стежити, чи не відновила Індія прямий або опосередкований імпорт російської нафти.

Зокрема Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб. Про це пише Reuters.

Закупівля дешевшої російської нафти допомагала зменшити витрати на імпорт. Цією можливість країна користувалась з моменту вторгнення Москви в Україну у 2022 році та запровадження західними країнами санкцій проти російського енергетичного експорту.

Але останнім часом Індія почала скорочувати імпорт російської нафти. Наприклад, у січні вони становили близько 1,2 мільйона барелів на добу.

Зверніть увагу! Згідно з прогнозами, у лютому вони знизяться до приблизно 1 млн барелів на добу, а у березні – до 800 тисяч барелів на добу.

Що ще відомо про ситуацію?