Що вирішили у США щодо Індії?
Зокрема Трамп отримав додаткову інформацію та рекомендації від високопосадовців щодо зусиль Індії, про що йдеться в указі на сайті Білого Дому.
У тексті наголошено, що Індія зобов’язалася:
- припинити прямий або опосередкований імпорт нафти Росії;
- заявила про намір закуповувати енергетичні продукти Сполучених Штатів;
- нещодавно взяла на себе зобов’язання в межах рамкової угоди зі Сполученими Штатами щодо розширення оборонного співробітництва протягом наступних 10 років.
Дональд Трамп зазначив, що вирішив скасувати додаткове мито, запроваджене на імпорт товарів з Індії. Починаючи з 12:01 ночі за східним стандартним часом 7 лютого 2026 року, продукція з Індії, яка імпортована до Сполучених Штатів, більше не підлягатиме додатковому миту у розмірі 25%.
Важливо! Водночас низка посадовців США мають стежити, чи не відновила Індія прямий або опосередкований імпорт російської нафти.
Зокрема Індія значною мірою залежить від імпорту нафти, покриваючи близько 90% своїх потреб. Про це пише Reuters.
Закупівля дешевшої російської нафти допомагала зменшити витрати на імпорт. Цією можливість країна користувалась з моменту вторгнення Москви в Україну у 2022 році та запровадження західними країнами санкцій проти російського енергетичного експорту.
Але останнім часом Індія почала скорочувати імпорт російської нафти. Наприклад, у січні вони становили близько 1,2 мільйона барелів на добу.
Зверніть увагу! Згідно з прогнозами, у лютому вони знизяться до приблизно 1 млн барелів на добу, а у березні – до 800 тисяч барелів на добу.
Що ще відомо про ситуацію?
- Крім подій щодо нафти, Індія та США підпишуть торгівельну угоду в березні 2026 року. Нью-Делі планує мільярдні закупівлі американської продукції протягом наступних п'яти років. Водночас Вашингтон знизить тарифів на індійські товари з 50% до 18%.
- Водночас Кремль прокоментував заяви Трампа щодо відмови Індії від російської нафти. Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Москві не надходили з Нью-Делі повідомлення про відмову від закупівель російської нафти.