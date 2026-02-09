Еще один интересный нюанс заключается в том, что начались расследования несанкционированного перелива из танкера в танкер. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что Индия действительно начала более жесткую политику.

Смотрите также Впервые после отказа от российской нефти: Индия осуществила важный экспорт

Еще один болезненный удар по России

По покупке, то Индия ее не прекратила, но существенно уменьшила объемы. Например, в 2025 году еще до пошлин Дональда Трампа, страна потребляла в день до двух миллионов баррелей. Сейчас этот показатель составляет чуть больше миллиона. Глядя на то, как развивается ситуация с контрактами, цифра может упасть до 800 тысяч.

Можем легко посчитать, какой это удар по российской экономике. К тому же нефть продается с бешеными скидками. Все данные не раскрывают, но есть официальная просьба нефтяной компании "Лукойл" к российским властям об уменьшении налогообложения, потому что дисконт достигает 50%,

– рассказал политолог.

Скорее всего, россияне получают примерно 27 – 30 долларов за баррель. Это значительно меньше, чем они могли бы зарабатывать. Такая ситуация серьезно бьет по Фонду национального благосостояния России, который может полностью исчерпать себя от полугода до двух.

"Ситуация с Индией стала серьезным ударом, но "подушкой" безопасности для Кремля сегодня остается Китай. С этой страной США пока не могут выйти на конструктив по ограничению потребления российского сырья", – добавил Игорь Чаленко.

Обратите внимание! Еще в конце октября 2025 года Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия сократят потребление российской нефти. Тогда этого не произошло, Пекин даже начал разворачивать собственный теневой флот, чтобы получать сырье. Уже в феврале 2026-го стало известно, что Китай может получить еще большую скидку от России, импорт вырос до рекордных показателей.

Между тем Индия задержала российские танкеры. Премьеру Моди надо показывать, что Трамп не просто так снизил пошлины для их страны. Скорее всего, ближайшее время мы увидим больше таких ситуаций, но публично ссориться с Кремлем в Нью-Дели также не будут.

Что известно о договоренностях США и Индии?