Что известно о блокировании 19-го пакета санкций?

Словакия уже не впервые блокирует санкции против России, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

послы сегодня впервые обсудили пакет санкций в первый раз. Скорее всего, не получит зеленый свет в преддверии саммитов в Копенгагене на следующей неделе. блокировка пока https://t.co/kF0dPc7ogQ - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 26 сентября, 2025 г

По словам журналиста, послы ЕС 26 сентября впервые обсудили новый пакет санкций. Однако Словакия сразу заявила, что будет блокировать его.

Вероятно, "зеленого света" не будет накануне саммитов в Копенгагене на следующей неделе. Словакия пока блокирует санкции,

– сообщил Йозвяк.

Напомним, что 19 сентября Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России, включая ограничения для банков, энергетических компаний и криптобирж.

Предварительно утверждение нового пакета санкций отложили из-за определенных требований Трампа. Он настаивал на полном отказе Европы от закупок российской нефти, а также на введении пошлин против Китая и Индии