Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.
Что известно о "блокаде теневого флота" России?
ЕС готовит блокаду танкеров "теневого флота" России в Балтийском море.
По данным EUObserver, речь идет по меньшей мере о 16 судах без флага, которые могут быть задержаны в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву,
– сообщили в ОП.
В 19-м пакете санкций Евросоюз планирует добавить еще 120 нефтетанкеров в "черный список". Таким образом он увеличится до 568 судов. Некоторые из этих судов формально уже не заходят в порты ЕС, но продолжают использовать Балтийское море для перевозок.
По словам Ермака, использование международного права и готовность стран НАТО обеспечить его выполнение посылают Кремлю четкий сигнал. Он свидетельствует о том, что попытки обходить санкции не работают.
Последние новости о "теневом флоте" России
"Теневой флот" России составляет 17% от общего количества нефтяных танкеров в мире и насчитывает примерно 940 судов.
Во Франции задержали судно Boracay, которое подозревают в принадлежности к "теневому флоту", занимающемуся перевозкой российской нефти. Его остановили из-за отсутствия флага и невыполнения распоряжений.
Китайский порт Циндао введет новые ограничения для устаревших танкеров, чтобы уменьшить активность "теневого флота" и транспортировки подсанкционной нефти.