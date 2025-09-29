Что известно о мерах, которые введет Китай?

Данный шаг широко рассматривается как направленный против судов, перевозящих санкционную нефть из Ирана и других "чувствительных" поставщиков, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Меры включают запрет на швартовку танкеров:

возрастом от 31 года и старше судов, что меняли свои идентификационные данные Международной морской организации имеющих недействительные сертификаты.

Обратите внимание! Ограничения вступят в силу с 1 ноября.

Эти шаги стали ответом на введенные США санкциии против нефтяного оператора в районе порта Дунцзякоу в Циндао в августе. Тогда Вашингтон заявил, что компания получила иранскую нефть, доставленную судном, которое уже находилось под американскими санкциями

Это вызвало беспокойство, что жесткие наказания могут еще больше нарушить импорт сырой нефти Китаем. Пекинские дипломаты выступили против этих мер.

В документе отмечается, что если судну отказано в доступе операторами, оно не сможет швартоваться в этом районе в течение одного года,

Важно! Другие суда, заходящие в порт в провинции Шаньдун, также будут подлежать системе оценки, которая будет определять их риск-профиль в зависимости от таких факторов, как возраст и покрытие ответственности за загрязнение. Танкеров с низким рейтингом также могут не допустить к швартовке.

Более широкий порт Циндао считается крупным хабом для иранской нефти в Китае. По данным аналитической компании Kpler, в этом году он принимал около 300 тысяч баррелей сырой нефти с Ближнего Востока ежедневно, несмотря на то, что официальная статистика не показывает импорта нефти из Ирана с середины 2022 года.

Ожидается, что новые меры будут иметь ограниченное влияние на общий импорт такой "чувствительной" нефти Китаем, отметила старший аналитик рынка компании Vortexa Эмма Ли.

Порт Циндао уже теряет долю рынка в импорте нефти провинции Шаньдун, которая снизилась с более 40% в 2020 году до около 20% с 2024-го, поскольку соседние порты за последние годы расширили количество причалов для сверхбольших нефтяных танкеров (VLCC),

Нефть, загружаемая в иранских портах, обычно направляется из Персидского залива в воды вблизи Малайзии или в другие точки перевалки, где ее переносят с одного танкера на другой в море. На маршруте от Персидского залива до Малайзии часто используются суда, уже подсанкционные США.

Интересно! После чего сырую нефть перегружают на так называемый "теневой флот" для завершающего этапа путешествия.

Что известно о покупке российской нефти Китаем?

Китай является одним из крупнейших покупателей российской нефти. Об этом сообщает Епкогг.

В частности, в июле текущего года был зафиксирован самый высокий месячный показатель экспорта с июня 2024 года. Категория, которая охватывает дизельное топливо, а также бензин, авиационное и судовое топливо, в августе составила 5,33 миллиона тонн.

