Как судно из Китая посещало Крым?

Хотя Китай не присоединился к западным санкциям против России, однако ранее его торговые суда избегали портов на оккупированных украинских территориях, которые контролирует Москва, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также "Теневой флот" России составляет примерно 17% от всех танкеров мира, – NYT

Впрочем за последние несколько месяцев судно Heng Yang 9 побывало в оккупированном Крыму несколько раз, правда, под панамским флагом.

Последний визит, по данным издания, корабль совершил в сентябре. Об этом свидетельствуют данные оптических и радарных спутниковых снимков.

В частности, Heng Yang 9 заметили 14 сентября в порту Севастополя.

В течение двухнедельного рейса в Черном море в сентябре судно, похоже, подделывало свои маршруты – его транспондер передавал фальшивые координаты, чтобы скрыть движения,

– отмечает издание.

Владеет и управляет судном китайская компания Guangxi Changhai Shipping Company из провинции Гуанси.

Украинские власти считают, что Россия использует промышленные и аграрные районы Донецкой и Херсонской областей, вывозит оттуда товары и отправляет на экспорт.

По данным Офиса президента, Heng Yang 9 еще дважды побывал в оккупированном Крыму летом:

впервые торговое судно находилось в порту с 19 по 22 июня;

позже, 15 августа, пыталось получить разрешение на загрузку 101 контейнера.

Побывав в крымском порту, корабль зашел в Турцию, а затем направился в Александрию в Египте.

Украина четко заявила, что такие действия неприемлемы, и ожидает от всех международных партнеров и компаний строгого соблюдения запрета на контакты с оккупированными территориями. Суда, которые заходят в оккупированные порты, рискуют оказаться в санкционных списках,

– прокомментировал FT уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

По его словам, Украина обратилась в китайский МИД относительно захода Heng Yang 9 в оккупированный Крым. Там ответили, что китайским компаниям рекомендовали избегать оккупированных Россией украинских территорий, а каждый случай нарушения этих рекомендаций будут рассматривать отдельно.

Как Россия использует оккупированные территории Украины?