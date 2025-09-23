Як судно з Китаю відвідувало Крим?

Хоча Китай не приєднався до західних санкцій проти Росії, однак раніше його торгівельні судна уникали портів на окупованих українських територіях, які контролює Москва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також "Тіньовий флот" Росії становить приблизно 17% від усіх танкерів світу, – NYT

Втім за останні кілька місяців судно Heng Yang 9 побувало в окупованому Криму кілька разів, щоправда, під панамським прапором.

Останній візит, за даними видання, корабель здійснив у вересні. Про це свідчать дані оптичних та радарних супутникових знімків.

Зокрема, Heng Yang 9 помітили 14 вересня в порту Севастополя.

Протягом двотижневого рейсу у Чорному морі у вересні судно, схоже, підробляло свої маршрути – його транспондер передавав фальшиві координати, щоб приховати рухи,

– зазначає видання.

Володіє й керує судном китайська компанія Guangxi Changhai Shipping Company із провінції Гуансі.

Українська влада вважає, що Росія використовує промислові та аграрні райони Донецької та Херсонської областей, вивозить звідти товари та відправляє на експорт.

За даними Офісу президента, Heng Yang 9 ще двічі побував в окупованому Криму влітку:

вперше торгівельне судно знаходилося в порту з 19 по 22 червня;

пізніше, 15 серпня, намагалося отримати дозвіл на завантаження 101 контейнера.

Побувавши у кримському порту, корабель зайшов до Туреччини, а потім попрямував до Олександрії в Єгипті.

Україна чітко заявила, що такі дії є неприйнятними, і очікує від усіх міжнародних партнерів та компаній суворого дотримання заборони на контакти з окупованими територіями. Судна, які заходять в окуповані порти, ризикують опинитися у санкційних списках,

– прокоментував FT уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

За його словами, Україна звернулася до китайського МЗС щодо заходу Heng Yang 9 в окупований Крим. Там відповіли, що китайським компаніям рекомендували уникати окупованих Росією українських територій, а кожен випадок порушення цих рекомендацій розглядатимуть окремо.

Як Росія використовує окуповані території України?