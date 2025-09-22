Что известно о теневых танкерах России?

Кремль создал огромный флот изношенных судов с непрозрачной собственностью, которые тайно перевозят ее топливо на отдаленные рынки, обходя санкции и принося прибыль, пишет 24 Канал со ссылкой на NYT.

Теперь становится все понятнее, что стремительный рост этого "теневого флота" имеет серьезные и потенциально долговременные последствия,

– говорится в материале.

Рискованные суда представляют угрозу окружающей среде, а сама тенденция создала огромную нелегальную экономику морских перевозок, которая может существовать и после завершения войны. Это может проложить путь для того, чтобы страны и в дальнейшем обходили действующий порядок:

Россия и Иран как поставщики; а Китай и Индия как покупатели.

Ян Ралби, эксперт по морской безопасности и основатель исследовательской компании I.R. Consilium заявил, что санкции не выводят их из бизнеса. Они выводят их из легального бизнеса.

По данным исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, "теневой флот" составляет около 17% всех действующих нефтяных танкеров в мире. В начале этого года он насчитывал 940 судов – на 45% больше, чем годом ранее.

Заметьте! Хотя некоторые суда с сомнительной собственностью и практиками существовали еще до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, они стали значительно более распространенными после начала конфликта.

В конце того же года Европа запретила морской импорт российской нефти. России срочно нужны были новые покупатели – Индия и Китай. Но на дальние маршруты суда шли дольше, поэтому понадобилось больше кораблей.

Россия также стремилась избежать ценового потолка. "Большая семерка", ЕС и Австралия запретили предоставлять страхование и другие услуги, если российская нефть продавалась дороже 60 долларов за баррель (впоследствии ЕС и Великобритания снизили этот порог еще больше).

Поэтому связанные с Россией суда начали пользоваться сомнительным страхованием или вообще плавать без него. Они ходили под чужими флагами и передавали ложную информацию о месте загрузки,

– объяснили в NYT.

По данным S&P, средний возраст таких танкеров – около 20 лет, тогда как в нефтяном флоте в целом – 13.

Обратите внимание! Есть подозрения, что такие суда осуществляли и подводные диверсии – повреждали трубопроводы или кабели, маскируя это под аварии.

Еще одна очевидная проблема – "теневой флот" значительно снизил эффективность ценового потолка. Деньги и дальше поступают в российский бюджет, помогая финансировать войну.

Бен Харрис, бывший чиновник Минфина США и один из архитекторов ценового потолка, отмечает: даже несмотря на недостатки, санкции обходятся России дорого. Перевозка нефти в Индию или Китай и создание теневого флота стоит много.

ЕС занес в санкционные списки уже более 500 судов, что заставляет порты неохотно сотрудничать с ними. США, Великобритания, Канада и Австралия также ведут борьбу против этих кораблей. Цель – сделать их изгоями морей. Но Россия и дальше добавляет новые суда.

Важно! Однако это несовершенное решение. Теневые суда находят способы обходить запреты – разгружаются в море или "прыжками по флагам" меняют регистрацию, чтобы скрыть свою личность.

Каким образом Китаю удается покупать нефть?

Сеть брокеров и судовладельцев помогает России продавать нефть в Китай в обход международных санкций, в организации схемы помогли Иран и швейцарские адвокаты. Продажа осуществляется через оффшорные компании, о чем отмечает FT.

Речь шла об оформлении морских ипотек на нефтяные танкеры. Согласно информации, трое юристов из Швейцарии только до 2023 года подписали ипотеки на более 30 судов стоимостью почти 1 миллиард долларов.

Обратите внимание! Танкеры перевозили нефть на миллиарды долларов из Ирака и Венесуэлы, а потом еще и из России.

Что известно о санкциях против теневого флота?