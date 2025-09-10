Об этом говорится в указе главы государства №675/2025 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 сентября 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", передает 24 Канал.

Какие санкции ввел Зеленский против России?

По словам советника президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, под ограничения попали 37 физических лиц – все граждане России – и 35 юридических лиц (34 российские и 1 белорусская).

Среди них:

ИТ-компании и их руководители, поставляющие решения для военно-промышленного комплекса России;

юридические лица и бенефициары, вовлеченные в производство и обслуживание систем радиоэлектронной борьбы, телекоммуникаций, электронной компонентной базы и оборудования для силовых структур;

предприятия и владельцы, которые организовывали поставки импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.

В перечень внесены, в частности:

АО "Ситроникс КТ", которая занимается разработкой цифровых решений для коммерческого флота и береговых служб и выполняет заказы ВПК России;

ООО "СИНТО" и связанные субъекты – подсанкционная в США компания, которая специализируется на внедрении ИТ решений для ВПК России;

ООО "Балтинфоком" – подсанкционное в США предприятие, которое выполняет оборонный заказ РФ в области производства компьютерного оборудования, компании группы "Би Питрон", которые технически переоснащают предприятия ВПК России;

ООО "Резонит Плюс" и связанные субъекты – компании, специализирующиеся на изготовлении электронного оборудования,

ООО "Точная Механика" – подсанкционная в США белорусская компания, которая специализируется на производстве деталей и оборудования для авиационной, автомобильной, космической промышленности и т.д;

ООО "ИнКор" – подсанкционное в США российское предприятие, которое специализируется на поставке станков и оборудования по металлообработке для предприятий ВПК России.

Отдельным указом №676/2025 Зеленский полностью синхронизировал украинские санкции с ограничениями, которые ранее приняла Великобритания. Поэтому дополнительно введены санкции против 47 физических и 81 юридического лица.

Так, под эти санкции попали:

те, кто помогает России обходить санкции, в частности гражданин Великобритании Джон Майкл Ормерод, который занимался приобретением судов для теневого флота;

российские компании, зарегистрированные на временно оккупированной территории Украины, ведущие там добычу (в частности "Стройсервис", один из крупнейших в России поставщиков угля);

лица, связанные с использованием химического оружия;

Эйюб Этибар и Мандатли Анар, аффилированные с энергетическими компаниями CORAL ENERGY (теперь 2RIVERS GROUP), NORD AXIS и BX ENERGY, которые активно помогают РФ в транспортировке нефти после 24 февраля 2022 года.

"Эти санкции направлены на усиление давления на российскую военную экономику. Синхронизация санкций это ключ к предотвращению обхода санкций", – подчеркнул Власюк.

