Про це йдеться в указі глави держави №675/2025 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 вересня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", передає 24 Канал.

Які санкції ввів Зеленський проти Росії?

За словами радника президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, під обмеження потрапили 37 фізичних осіб – усі громадяни Росії – та 35 юридичних осіб (34 російські та 1 білоруська).

Серед них:

ІТ-компанії та їх керівники, що постачають рішення для військово-промислового комплексу Росії;

юридичні особи та бенефіціари, залучені у виробництво й обслуговування систем радіоелектронної боротьби, телекомунікацій, електронної компонентної бази та обладнання для силових структур;

підприємства й власники, які організовували постачання імпортного обладнання та комплектуючих в обхід санкцій.

До переліку внесені, зокрема:

АТ "Сітронікс КТ", яка займається розробкою цифрових рішень для комерційного флоту та берегових служб та виконує замовлення ВПК Росії;

ТОВ "СІНТО" та пов’язані суб’єкти – підсанкційна у США компанія, яка спеціалізуєтся на вповадженні ІТ рішень для ВПК Росії;

ТОВ "Балтінфоком" – підсанкційне у США підприємство, яке виконує оборонне замовлення РФ у галузі виробництва комп’ютерного обладнання, компанії групи "Бі Пітрон", які технічно переоснащують підприємства ВПК Росії;

ТОВ "Резоніт Плюс" та пов’язані суб’єкти – компанії, що спеціалізуються на виготовлені електронного обладнання,

ТОВ "Точна Механіка" – підсанкційна у США білоруська компанія, яка спеціалізується на виробництві деталей та обладнання для авіаційної, автомобільної, космічної промисловості тощо;

ТОВ "ІнКор" – підсанкційне у США російське підприємство, яке спеціалізується на постачанні верстатів та обладнання з металообробки для підприємств ВПК Росії.

Окремим указом №676/2025 Зеленський повністю синхронізував українські санкції з обмеженнями, які раніше ухвалила Велика Британія. Відтак додатково запроваджено санкції проти 47 фізичних і 81 юридичної особи.

Так, під ці санкції потрапили:

ті, хто допомагає Росії обходити санкції, зокрема громадянин Великої Британії Джон Майкл Ормерод, який займався придбанням суден для тіньового флоту;

російські компанії, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, що ведуть там видобуток (зокрема "Стройсервіс", один з найбільших у Росії постачальників вугілля);

особи, пов’язані з використанням хімічної зброї;

Ейюб Етібар та Мандатлі Анар, афілійовані з енергетичними компаніями CORAL ENERGY (тепер 2RIVERS GROUP), NORD AXIS та BX ENERGY, які активно допомагають РФ у транспортуванні нафти після 24 лютого 2022 року.

"Ці санкції спрямовані на посилення тиску на російську військову економіку. Синхронізація санкцій це ключ до запобігання обходу санкцій", – підкреслив Власюк.

