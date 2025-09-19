Как санкции ввел Лондон?
Под новые санкции попали два нефтяных танкера, которые перевозили российскую нефть в грузинский порт Батуми. Они входят в так называемый "теневой флот" Кремля, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Великобритании.
На фоне ослабления военных возможностей России Кремль все чаще прибегает к помощи посредников в третьих странах, в том числе и в Грузии,
– отметили в МИД.
- Санкции также ввели против грузинского политика и медиамагната Левана Васадзе, который распространял пророссийскую дезинформацию.
- Также ограничения коснулись грузинского бизнесмена Отара Парцхаладазе, известного тесными связями с Россией и руководством партии "Грузинская мечта".
Машина войны Путина опирается на международную сеть распространения лжи и финансирования. Мы перекрываем еще один канал, нанося удар по тем в Грузии, кто помогает Кремлю. Москва должна понять: Великобритания и в дальнейшем будет разоблачать теневые схемы, подпитывающие путинский режим,
– добавили в МИД.
В новый санкционный список также вошли:
- российская ИТ-компания Aeza International, которая предоставляла интернет-услуги для кампаний Кремля по дезинформации;
- и вертолетная компания HeliCo Group, которая работает в секторе бизнеса, стратегически важном для российского правительства.
По данным Sky News, Лондон ввел санкции против более 2 300 человек с момента вторжения России в Украину в 2022 году, которые поддерживают политику Путина.
Санкции Великобритании против России: что известно?
Великобритания продолжает возглавлять список стран, наиболее активно давящих на российский "теневой флот". В мае Лондон ввел масштабный пакет санкций против судов, которые перевозят нефть из России. Под ограничения попали 100 танкеров.
В июне британское правительство усилило давление еще одним пакетом санкций, который коснулся 10 компаний и 20 судов, в частности танкеров, логистических структур и поставщиков электронных деталей для российской промышленности.
А недавно Лондон объявил о 100 новых ограничений, направленных на уменьшение нефтяных доходов Кремля и сокращение военных поставок. Новый пакет санкций стал прямым ответом на последние российские атаки: авиаудары, повредившие здание Кабинета министров Украины, а также на атаки дронов в Польше.