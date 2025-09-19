Як санкції запровадив Лондон?

Під нові санкції потрапили два нафтові танкери, які перевозили російську нафту до грузинського порту Батумі. Вони входять до так званого "тіньового флоту" Кремля, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Великої Британії.

На тлі послаблення військових можливостей Росії Кремль дедалі частіше вдається до допомоги посередників у третіх країнах, зокрема й у Грузії,

– зазначили в МЗС.

Санкції також запровадили проти грузинського політика й медіамагната Левана Васадзе, який поширював проросійську дезінформацію.

Також обмеження торкнулися грузинського бізнесмена Отара Парцхаладазе, відомого тісними зв’язками з Росією та керівництвом партії "Грузинська мрія".

Машина війни Путіна спирається на міжнародну мережу поширення брехні та фінансування. Ми перекриваємо ще один канал, завдаючи удару по тим у Грузії, хто допомагає Кремлю. Москва має зрозуміти: Велика Британія й надалі викриватиме тіньові схеми, що підживлюють путінський режим,

– додали в МЗС.

До нового санкційного списку також увійшли:

російська ІТ-компанія Aeza International, яка надавала інтернет-послуги для кампаній Кремля з дезінформації;

та вертолітна компанія HeliCo Group, яка працює у секторі бізнесу, стратегічно важливому дл російського уряду.

За даними Sky News, Лондон запровадив санкції проти більш як 2 300 осіб з моменту вторгнення Росії до України у 2022 році, які підтримують політику Путіна.

Санкції Великої Британії проти Росії: що відомо?