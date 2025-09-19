Як санкції запровадив Лондон?
Під нові санкції потрапили два нафтові танкери, які перевозили російську нафту до грузинського порту Батумі. Вони входять до так званого "тіньового флоту" Кремля, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Великої Британії.
На тлі послаблення військових можливостей Росії Кремль дедалі частіше вдається до допомоги посередників у третіх країнах, зокрема й у Грузії,
– зазначили в МЗС.
- Санкції також запровадили проти грузинського політика й медіамагната Левана Васадзе, який поширював проросійську дезінформацію.
- Також обмеження торкнулися грузинського бізнесмена Отара Парцхаладазе, відомого тісними зв’язками з Росією та керівництвом партії "Грузинська мрія".
Машина війни Путіна спирається на міжнародну мережу поширення брехні та фінансування. Ми перекриваємо ще один канал, завдаючи удару по тим у Грузії, хто допомагає Кремлю. Москва має зрозуміти: Велика Британія й надалі викриватиме тіньові схеми, що підживлюють путінський режим,
– додали в МЗС.
До нового санкційного списку також увійшли:
- російська ІТ-компанія Aeza International, яка надавала інтернет-послуги для кампаній Кремля з дезінформації;
- та вертолітна компанія HeliCo Group, яка працює у секторі бізнесу, стратегічно важливому дл російського уряду.
За даними Sky News, Лондон запровадив санкції проти більш як 2 300 осіб з моменту вторгнення Росії до України у 2022 році, які підтримують політику Путіна.
Санкції Великої Британії проти Росії: що відомо?
Велика Британія продовжує очолювати список країн, що найбільш активно тиснуть на російський "тіньовий флот". У травні Лондон запровадив масштабний пакет санкцій проти суден, які перевозять нафту з Росії. Під обмеження потрапили 100 танкерів.
У червні британський уряд посилив тиск ще одним пакетом санкцій, який торкнувся 10 компаній та 20 суден, зокрема танкерів, логістичних структур і постачальників електронних деталей для російської промисловості.
А нещодавно Лондон оголосив про 100 нових обмежень, спрямованих на зменшення нафтових прибутків Кремля та скорочення військових поставок. Новий пакет санкцій став прямою відповіддю на останні російські атаки: авіаудари, що пошкодили будівлю Кабінету міністрів України, а також на атаки дронів в Польщі.