Що відомо про нові санкції проти Росії?

Деталі розповіла Президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн, пише 24 Канал з посиланням на заяву глави Європейської Комісії.

На жаль, протягом минулого місяця Росія продемонструвала всю глибину своєї зневаги до дипломатії та міжнародного права,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Москва здійснила одні з найбільших за масштабами атак дронами та ракетами проти України від початку війни, завдаючи ударів як по державних будівлях, так і по цивільних домівках. Крім того, російська армія влучила в офіс ЄС у Києві. Ба більше, за останні два тижні російські дрони «Шахед» порушували повітряний простір нашого Союзу і в Польщі, і в Румунії.

Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Час перекрити кран,

– наголошується у заяві.

Також ЄС знизив граничну ціну на нафту до 47,6 долара США. Для посилення контролю Євросоюз зараз накладає санкції ще на 118 суден "тіньового флоту". Загалом під санкціями ЄС уже понад 560 суден. Великі енергетичні компанії "Роснефть" та "Газпромнефть" тепер підпадають під повну заборону на транзакції. Інші компанії також потраплять під замороження активів.

Ми тепер переслідуємо тих, хто підживлює війну Росії, купуючи нафту всупереч санкціям. Ми націлюємося на нафтопереробні заводи, нафтових трейдерів, нафтохімічні компанії у третіх країнах, включно з Китаєм,

– підкреслюється у тексті.

Крім того, накладається заборона на транзакції додаткових банків у Росії та банків у третіх країнах та посилюється боротьба з обходом обмежень. Тому вперше обмежувальні заходи ЄС торкнуться криптоплатформ і заборонять транзакції в криптовалютах.

Ми вносимо до списку іноземні банки, пов’язані з російськими альтернативними платіжними системами. І ми обмежуємо операції з компаніями у спеціальних економічних зонах,

– пояснила фон дер Ляєн.

Також додаються нові прямі експортні обмеження для товарів і технологій, що використовуються на полі бою. Зокрема до списку вносяться 45 компаній у Росії та третіх країнах. Ці компанії надавали пряму або непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу.

Що відомо про російські активи згідно з заявою? Паралельно ЄС працює над новим рішенням для фінансування оборонних зусиль України на основі заморожених російських активів. Завдяки грошовим залишкам, пов’язаним із цими російськими активами, можна надати Україні репараційну позику. Рризик доведеться колективно розділити. Україна повертатиме цю позику лише тоді, коли Росія виплатить репарації. Найближчим часом ми представимо пропозицію.

Важливо! ЄС узгоджує санкції з партнерами по G7 під головуванням Канади.

Як на Росію впливають санкції? Росія адаптувалась до санкцій, зокрема американських, як пише Forbes. Санкції можуть обмежити варіанти країни, але досить рідко зупиняють їх повністю. Зокрема обмеження просто перетворюються на постійну рису глобального фінансового ландшафту.

Що відбувається з замороженими активами Росії?