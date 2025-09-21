Россия быстро нашла способ, как обойти ограничения и продолжить зарабатывать на нефти, несмотря на ограничение цен и запрет импорта. Она создала огромный флот из устаревших судов, которые тайно транспортируют топливо на отдаленные рынки, передает 24 Канал со ссылкой на NYT.
Какие последствия имеют санкции Запада против России?
Стремительное расширение "теневого флота" имеет серьезные и потенциально долговременные последствия. Ненадежные суда представляют серьезную экологическую угрозу, а также способствуют формированию большой нелегальной экономики морских перевозок, которая может сохраниться даже после завершения войны. Это создает возможность для стран – таких как Россия и Иран – продолжать нарушать международные правила, поставляя нефть в такие государства, как Китай и Индия.
По словам эксперта по морской безопасности Яна Ралби, западные "санкции не вывели россиян из бизнеса, они вывели их из легального бизнеса".
Обратите внимание! По данным исследовательской компании S&P Global Market Intelligence, теневой флот сейчас составляет около 17% всех используемых танкеров для перевозки нефти. В начале 2025 года в нем насчитывалось 940 судов, что на 45% больше, чем годом ранее.
До полномасштабного вторжения России в Украину уже существовали суда с сомнительной собственностью и методами перевозок. Но после начала войны они стали значительно более распространенными.
В 2022 году Европа запретила импорт российской нефти морским путем, поэтому Москва вынуждена была искать новые рынки – Индию и Китай. Через длинные маршруты к дальним портам возникла потребность в большем количестве судов.
Россия также стремилась обойти ограничения на цену. Страны "Группы семи", ЕС и Австралия запретили предоставлять страхование и другие услуги, если российская нефть продавалась дороже 60 долларов за баррель. Впоследствии ЕС и Великобритания снизили этот предел еще больше.
В ответ российские суда начали использовать фиктивное страхование или обходиться вообще без него, переходить под флаги третьих стран и подавать ложные координаты, чтобы скрыть происхождение груза.
В результате стало сложнее определить, что нефть происходит из России, что дало покупателям удобную лазейку для отрицания очевидного.
Эти суда стали критически важными для нефтяной экономики России, но одновременно – источником риска масштабной утечки нефти или другой морской катастрофы. По данным S&P, средний возраст судов теневого флота – около 20 лет, тогда как средний возраст общего нефтяного флота – 13 лет.
"Отсутствие страхования в сочетании со старыми судами только увеличивает риск экологической катастрофы", – отмечает Наталья Гозак, руководитель офиса Greenpeace в Украине.
Но экология – не единственная угроза. Подозревается, что некоторые из этих судов занимаются подводным саботажем – повреждают трубопроводы или кабели. Кроме того, теневой флот уменьшил эффективность ценового потолка, отмечается в последнем отчете Счетной палаты США. Это позволяет России и дальше получать прибыль и финансировать войну.
В чем тогда смысл санкции против российской нефти?
Впрочем, сторонники санкций считают, что они не являются ошибкой.
Бен Харрис, бывший представитель Министерства финансов США, отмечает, что санкции, хоть и несовершенные, все равно наносят России ущерб.
Транспортировка нефти в Китай или Индию дорогая, как и содержание теневого флота. По его словам, настоящий вызов, связанный с санкциями, заключается в контроле за их выполнением.
Сейчас страны продолжают вводить дополнительные санкции, чтобы противодействовать теневому флоту.
Санкции – неидеальное решение. Суда теневого флота умело обходят запреты – перегружают нефть в море или часто меняют флаг. Однако, ограничения – это лучше, чем ничего.
Что известно о последних санкциях против России?
- 19 сентября ЕС представил новый пакет санкций против России. Он предусматривает запрет на импорт российского СПГ, снижение предельной цены на нефть до 47,6 доллара и введение ограничений на 118 судов "теневого флота".
- Кроме того, запрещены транзакции в криптовалютах, введены экспортные ограничения для товаров, используемых на поле боя, и санкции против дополнительных банков и компаний, связанных с российскими альтернативными платежными системами.
- Дональд Трамп заявил, что готов ввести санкции против России только, если страны Европы полностью откажутся от покупки российской нефти и введут от 50 до 100-процентного тарифа на товары из Китая и Индии.