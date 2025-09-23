Об этом сообщают источники 24 Канала в МИД.

Какова реакция Украины на судно Китая в порту Севастополя?

В МИД указали, что расценивают мероприятия контейнеровоза HENG YANG 9 в порт Севастополя как грубое нарушение международного права и законодательства Украины.



Там отметили, что особенно возмутительно то, что судно, которое принадлежит китайской компании Guangxi Changhai, сознательно скрывало свои передвижения и передавало ложные данные о маршруте.

Такие действия свидетельствуют о "дерзком пренебрежении" к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также к нормам международного права.

В министерстве рассказали, что из-за этого посольство Украины в КНР направило официальную ноту в МИД Китая. Украина также проинформировала о нем Международную морскую организацию (ИМО).



Украина призывает Китай принять меры, чтобы не допустить таких случаев в будущем и требует придерживаться заявленной политики по удержанию китайских компаний от сотрудничества с оккупационными властями на временно оккупированных территориях нашей страны.



В МИД подчеркнули, что Украина оставляет за собой право реагировать на все случаи нарушений территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, с помощью введения санкций против причастных физических и юридических лиц.

Что известно о ситуации с китайским судном?