Как США реагируют на союзы России?

Генерал Келлог отметил, что ранее США держали Россию, Китай, Иран и Северную Корею отдельно, но теперь "они все подняли головы".

У нас еще нет хорошего плана реагирования на это,
– признался спецпредставитель Трампа

Комментируя потенциальное улучшение отношений между США и Россией, Кит Келлог указал, что это должно произойти после Путина.

"Пока Россия не вернется в лигу добрых наций, она остается изгоем", – констатировал генерал.

Справка! Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что Россия взяла от Северной Кореи и Ирана механизм обхода западных санкций. Цепи строятся через страны Глобального Юга, в частности Китай, Индию, Турцию. В свое время тот же Тегеран наладил продажу своей нефти теневым способом.

Что еще сказал Келлог в интервью?

  • Во время разговора Кит Кэллог сравнил Путина с Гитлером. Он припомнил, что территориальные уступки не остановили Германию от Второй мировой войны. История повторяется и сейчас российский диктатор хочет возродить Российскую империю.

  • Генерал также прокомментировал, считает ли уместным прозвище Трампа "ТАКО" – "Трамп всегда сдает назад". По его словам, это неуместно, потому что президент США хочет дать шанс дипломатии. Спецпредставитель убеждает, что за закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике.

  • По мнению Келлога, Владимира Путина вводят в заблуждение, утверждая, что Россия выиграет войну.

  • Спецпредставитель США предсказывает Донбассу "балтийский сценарий". То есть Америка не признает оккупированные территории и будет относиться к ним, как к странам Балтии в 1940 – 80-х годах.