Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю спецпредставника президента США Кіта Келлога для The Telegraph.

Дивіться також Індія та Китай спонсорують війну Росії проти України: чи можуть санкції Трампа завдати їй смертельного удару

Як США реагують на союзи Росії?

Генерал Келлог зауважив, що раніше США тримали Росію, Китай, Іран та Північну Корею окремо, але тепер "вони всі підняли голови".

У нас ще немає гарного плану реагування на це,

– зізнався спецпредставник Трампа

Коментуючи потенційне покращення відносин між США та Росією, Кіт Келлог вказав, що це має статися після Путіна.

"Доки Росія не повернеться до ліги добрих націй, вона залишається ізгоєм", – констатував генерал.

Довідка! Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зауважив, що Росія взяла від Північної Кореї та Ірану механізм обходу західних санкцій. Ланцюги будуються через країни Глобального Півдня, зокрема Китай, Індію, Туреччину. Свого часу той же Тегеран налагодив продаж своєї нафти в тіньовий спосіб.

Що ще сказав Келлог в інтерв'ю?