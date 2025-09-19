За словами Келлога, Сполучені Штати обіцяють ставитися до окупованих частин України так, як ставилися до країн Балтії у 1940 – 80-х роках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю The Telegraph.

Що сказав Келлог про окуповані території?

Спецпредставник президента США з питань України та Росії наголосив, що "Трамп не торгує українською землею" і в територіальних питаннях останнє слово залишається за Києвом. Однак закликав "бути реалістами".

Донецька область окупована на 65%. Луганська – на 98%. Ви повинні прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре,

– заявив Кіт Келлог.

Він також навів у приклад трьох балтійських країн, які СРСР окупував у 1940 році. Тоді Сполучені Штати не визнали їх частиною Радянського Союзу юридично, але "де-факто вони були частиною СРСР". За його словами, така ж ситуація наразі й на Донбасі.

Коментуючи небажання Трампа запроваджувати жорсткі санкції проти Росії, попри кілька ультиматумів з пропущеними дедлайнами, Келлог пояснив ситуацію наміром президента США "дати дипломатії всі шанси".

А щодо непоступливості Росії, заявив, що проблема полягає в тому, що Володимир Путін не розуміє реального стану справ. За словами Келлога, його вводять в оману і тому російський диктатор думає, що виграє цю війну, але це не так.

Політик пояснив, що "Трамп просто дає йому свободу дій і час сісти за стіл переговорів, але ми все ще тримаємо карти". Він зазначив, що президент США роздратований цією ситуацією, бо вважав, що його особисті стосунки з Путіним дадуть змогу швидко укласти мир. А також додав, що за зачиненими дверима Трамп набагато зліший, ніж публічно.

Заяви Келлога щодо війни в Україні: коротко про головне