Війна в Україні завершилася б скоро, якби Росія не мала помічників. На цьому наголосив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог на конференції YES у Києві, передає 24 Канал.

Яка країна винна, що війна в Україні досі триває?

Загарбники не мали б ресурсів для продовження бойових дій, якби їм не допомагали Китай і Північна Корея. Той факт, що Пхеньян надає Москві своїх військових, свідчить про те, що Росія не в гарній позиції.

Вагомою у підтримці російської агресії є роль Пекіна. Наразі КНР економічно та військово переважає Росію.

Кіт Келлог наголосив, що війна швидко закінчиться, якщо Китай повністю припинить допомагати Москві.

Якби Китай повністю перерізав свою допомогу Росії, ця війна вже завтра би завершилася,

– заявив спецпредставник Трампа.

Зверніть увагу! З 16 вересня США запровадять експортні обмеження проти низки компаній з Росії, Китаю, Індії, Туреччини та інших країн. Зазначається, що ці компанії здійснювали поставки для потреб військово-промислового комплексу Росії, а також експортували до неї американську продукцію без необхідного дозволу.

