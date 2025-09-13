Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву спецпредставника президента США Кіта Келлога на 21-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Що Келлог каже про армію окупантів?

Спецпредставник президента США заявив, що російська армія не така сильна, як про неї кажуть, зокрема, прокремлівські пропагандисти.

Ми обговорювали російських військових і прозвучала фраза "та ми все ж таки надеремо їм дупи". Не такі вже вони потужні, як вони б хотіли вважатися. Так, у них сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе,

– каже Кіт Келлог.

Також він порадив Путіну перестати погрожувати Європі ядерною зброєю.

Переоцінку армії ворога прокоментував і Зеленський