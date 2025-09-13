Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Что Келлог говорит об армии оккупантов?

Спецпредставитель президента США заявил, что российская армия не такая сильная, как о ней говорят, в частности, прокремлевские пропагандисты.

Мы обсуждали российских военных и прозвучала фраза "и мы все же надерем им задницы". Не такие уж они мощные, как они бы хотели считаться. Да, у них сильная армия, но не такая сильная, как они заявляют о себе,
– говорит Кит Келлог.

Также он посоветовал Путину перестать угрожать Европе ядерным оружием.

Переоценку армии врага прокомментировал и Зеленский

  • Президент Украины также высказался относительно российской армии и заявлений о ее могуществе. Он считает, что россияне гораздо лучше в дезинформации, чем на поле боя.

  • "То, что я слышал: как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток, – ложь. Им не удастся это сделать за годы", – сказал Владимир Зеленский.

  • Украинский лидер рассказал, что самая сильная группировка российских захватчиков на Востоке Украины, однако они в очень сложных условиях. Преимущество оккупантов в том, что их больше, чем украинцев.