Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Что Келлог говорит об армии оккупантов?

Спецпредставитель президента США заявил, что российская армия не такая сильная, как о ней говорят, в частности, прокремлевские пропагандисты.

Мы обсуждали российских военных и прозвучала фраза "и мы все же надерем им задницы". Не такие уж они мощные, как они бы хотели считаться. Да, у них сильная армия, но не такая сильная, как они заявляют о себе,

– говорит Кит Келлог.

Также он посоветовал Путину перестать угрожать Европе ядерным оружием.

Переоценку армии врага прокомментировал и Зеленский