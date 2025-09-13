Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.
Что Зеленский говорит о наступлении оккупантов?
Президент Украины подчеркнул, что слышал от многих информацию, что оккупанты якобы продвигаются по Востоку. По его словам, россияне гораздо лучше в дезинформации, чем на поле боя.
То, что я слышал: как они продвигаются и что за три месяца они оккупируют восток, – ложь. Им не удастся это сделать за годы,
– говорит Зеленский.
Он объяснил, что самая сильная группировка российских захватчиков на Востоке Украины, однако они в очень сложных условиях. Преимущество оккупантов в том, что их больше, чем украинцев.
"Хотелось бы, чтобы разведки наших партнеров имели ежедневные консультации с разведкой Украины. Прямо с поля боя", – отметил украинский лидер.
Последние новости о российском наступлении: что известно?
К слову, аналитики DeepState заявили, что россияне могли зайти в Купянск, однако руководитель Купянской МВА Андрей Канашевич опроверг информацию. "Военные постоянно сообщают мне, что дают достойный отпор. Враг ежедневно бросает все больше сил, чтобы осуществить свою мечту – захватить Купянск", – отметил Канашевич.
Спикер ОСУВ "Днепр отметил, что самым сложным направлением последних месяцев остается – Покровский, где враг начал усиливать давление. "Россияне установили антирекорд на Покровском направлении, потому что в течение дня совершили атаки по 19 направлениям. Ранее их было 16, 13 и даже меньше", – подчеркнул Бельский.
По данным аналитиков Института изучения войны, российская армия продвинулась на Лиманском и Великомихайловском направлениях, но не достигла успеха на других участках фронта. В то же время ВСУ освободили Филию на Новопавловском направлении, восстановив позиции на этом участке.