Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как изменилась линия фронта?
- 12 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед. Без подтвержденного прогресса для врага и на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлака.
- На Купянском направлении враг также продолжил штурмы, но успеха не имел. Там же на Боровском направлении.
- Однако россиянам удалось продвинуться на Лиманском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 сентября, свидетельствуют об успехах оккупантов на северо-запад от Ставок (к северу от Лимана).
- Враг продолжил атаки на Северском направлении, но не продвинулся вперед. Подтвержденного прогресса также не зафиксировано в тактическом районе Доброполья и на Покровском направлении.
Какая ситуация на фронте / карты ISW
- В то же время украинская армия продвинулась на Новопавловском направлении. Опубликованные видео свидетельствуют, что ВСУ освободили Филию (к югу от Новопавловки). ISW сообщал, что российские войска продвинулись в центральную Филию по состоянию на 25 августа.
- Российские войска недавно продвинулись на Великомихайловском направлении – в восточном Терновом (к юго-востоку от Великомихайловки). Это указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили как Терновое, так и Камышеваху (к востоку от Тернового).
- 12 сентября враг продолжил наступательные операции на востоке Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достиг. Без успеха для россиян и на западе Запорожья. Ограниченные атаки продолжались и на Херсонском направлении – тоже без изменений по ЛБЗ.
Где есть продвижение на фронте / фото ISW
Ситуация на фронте: последние новости
За прошедшие сутки потери врага составили 950 человек, 4 танка, боевая бронированная машина, РСЗО. С начала войны ВСУ ликвидировали 1093730 оккупантов.
DeepState пишет, что российская армия пытается зайти в Купянск через газовую трубу. Ранее аналогичное происходило в Авдеевке и возле Суджи. Входы расположены в районе Лимана Первого, путь откуда до Купянска занимает около 4 дней.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что на Покровском направлении сейчас выполняется задача по вытеснению противника, срезанию выступления. Это нужно, чтобы занять оборонительные позиции, не давать врагу повторить то, что он делал и районе Доброполья.