За минувшие сутки им удалось ликвидировать 950 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 093 730 (+950);

танков – 11 181 (+4);

боевых бронированных машин – 23 267 (+1);

артиллерийских систем – 32 707 (+39);

РСЗО – 1 486 (+1);

средств ПВО – 1 217 (+0);

самолетов – 422 (+0);

вертолетов – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358);

крылатых ракет – 3 718 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 61 512 (+109);

специальной техники – 3 964 (+0).



Потери России по состоянию на 13 сентября / Инфографика Генштаба

Потери России в войне: что стоит знать?