За минувшие сутки им удалось ликвидировать 950 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 093 730 (+950);
- танков – 11 181 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 267 (+1);
- артиллерийских систем – 32 707 (+39);
- РСЗО – 1 486 (+1);
- средств ПВО – 1 217 (+0);
- самолетов – 422 (+0);
- вертолетов – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358);
- крылатых ракет – 3 718 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 61 512 (+109);
- специальной техники – 3 964 (+0).
Потери России по состоянию на 13 сентября / Инфографика Генштаба
Потери России в войне: что стоит знать?
Ранее спецназовцы ГУР успешно поразили корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 Черноморского флота России под Новороссийском. Это судно враг ввел в эксплуатацию еще в 2015 году, а его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.
Кроме этого, украинские силы атаковали командный пункт оккупантов в Воскресенке Запорожской области, ликвидировав по меньшей мере двух подполковников российской армии. В результате операции ГУР и Мариупольского Сопротивления уничтожено 17 офицеров и 1 рядового, которые руководили наступлением России на фронте.
Заметим, что из-за существенных потерь в войне российская армия сталкивается с проблемами пополнения личного состава. В связи с этим солдат с серьезными заболеваниями командование не комиссует, а собирает в отдельные отряды для направления на передовую.