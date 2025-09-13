За минувшие сутки им удалось ликвидировать 950 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России в войне?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 093 730 (+950);
  • танков – 11 181 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 267 (+1);
  • артиллерийских систем – 32 707 (+39);
  • РСЗО – 1 486 (+1);
  • средств ПВО – 1 217 (+0);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 58 825 (+358);
  • крылатых ракет – 3 718 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 61 512 (+109);
  • специальной техники – 3 964 (+0).

Потери России по состоянию на 13 сентября
Потери России по состоянию на 13 сентября / Инфографика Генштаба

Потери России в войне: что стоит знать?

  • Ранее спецназовцы ГУР успешно поразили корабль проекта многофункциональных судов MPSV07 Черноморского флота России под Новороссийском. Это судно враг ввел в эксплуатацию еще в 2015 году, а его стоимость составляет около 60 миллионов долларов.

  • Кроме этого, украинские силы атаковали командный пункт оккупантов в Воскресенке Запорожской области, ликвидировав по меньшей мере двух подполковников российской армии. В результате операции ГУР и Мариупольского Сопротивления уничтожено 17 офицеров и 1 рядового, которые руководили наступлением России на фронте.

  • Заметим, что из-за существенных потерь в войне российская армия сталкивается с проблемами пополнения личного состава. В связи с этим солдат с серьезными заболеваниями командование не комиссует, а собирает в отдельные отряды для направления на передовую.