Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные Нацгвардии.

Что известно о поражении моста на Северском Донце?

Операторы беспилотников отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Лазарь" из 27-й Печерской бригады нанесли очередной успешный удар по российским оккупантам.

В районе реки Северский Донец, вблизи Новой Таволжанки в Белгородской области, украинские защитники провели разведывательную операцию и уничтожили стратегически важный объект.

Смотрите видео поражения моста

Известно, что этот мост россияне активно использовали в логистических целях. Удар нанесли с помощью FPV-дронов и мин, что позволило эффективно отрезать один из ключевых путей снабжения российских сил.

