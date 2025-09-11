Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные Нацгвардии.
Что известно о поражении моста на Северском Донце?
Операторы беспилотников отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Лазарь" из 27-й Печерской бригады нанесли очередной успешный удар по российским оккупантам.
В районе реки Северский Донец, вблизи Новой Таволжанки в Белгородской области, украинские защитники провели разведывательную операцию и уничтожили стратегически важный объект.
Известно, что этот мост россияне активно использовали в логистических целях. Удар нанесли с помощью FPV-дронов и мин, что позволило эффективно отрезать один из ключевых путей снабжения российских сил.
Другие эффективные операции украинских военных за последнее время
Спецназовцы ГУР Украины 6 сентября атаковали российское судно проекта MPSV0, которое под видом спасательного вело разведку, нарушая законы войны.
В тот же день украинские разведчики провели успешную операцию, уничтожив дорогостоящие вражеские РЛС "Подлет" и "Небо-М".
В Военно-морских силах сообщили, что во временно оккупированном Крыму россияне потеряли уникальное спутниковое оборудование, компенсировать которое будет чрезвычайно сложно.