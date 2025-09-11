Россияне использовали корабль с целью ведения разведывательной деятельности под прикрытием. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на материал Defence Express.

Актуально Туда сбежал Черноморский флот: где расположен Новороссийск, как далеко от Украины

Что известно о вражеском судне?

По официальным данным, корабль проекта MPSV0 осуществлял радиоэлектронную разведку и патрулировал подходы к бухте Новороссийска. Именно там Россия пытается спрятать остатки своего Черноморского флота.

Обратите внимание! По мнению экспертов Defence Express, корабль, который имел статус многофункционального спасательного судна, фактически использовался в военных целях.

В результате эффективной работы украинских разведчиков российский корабль остался без главной аппаратуры и теперь требует сложного и дорогостоящего ремонта. Видео зафиксировало прямое попадание в его радиоэлектронное оборудование.

Смотрите видео поражения российского корабля беспилотником

Проект MPSV07 официально предназначен для спасательных операций на море. Суда такого типа оборудованы современными системами для водолазных работ, гидролокации и поддержки аварийных кораблей.

В России же эти корабли дополнительно оснастили радиоэлектронной техникой, превратив их в разведывательные платформы, но одновременно оставили на корпусах надпись Rescuer ("Спасатель").

Обратите внимание! Это считается нарушением законов и обычаев войны, ведь военный объект маскируется под гуманитарный. Есть основания предполагать, что их могут привлекать и для подводных диверсий.

По данным мониторинга морского трафика, в момент атаки в районе Новороссийска также мог быть "Спасатель Ильин".

В то же время в ГУР отметили, что этот корабль приняли на вооружение только в 2023 году, а указания ведут на "Спасатель Демидов" (в строю с 2015-го). Однако по другим источникам, "Демидов" сейчас находится в Мурманске.

Всего в России на вооружении 5 таких судов, среди которых "Спасатель Карев", "Спасатель Ильин". Строительство еще одного – "Спасатель Грузинский" – планировали завершить в 2024-м, но сведений о его введении пока нет.

