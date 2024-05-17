Как далеко от Украины расположен этот российский город, где именно на карте Новороссийск, показывает 24 Канал.

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Где расположен Новороссийск

Новороссийск – город на Юге России, в частности, в Краснодарском крае. Этот населенный пункт является важным транспортным центром врага.

Именно в Новороссийске расположена военно-морская база Черноморского флота и Новороссийский морской порт – крупнейший порт страны-агрессора и Черного моря, который состоит из пассажирского и грузового портов, а еще нефтеналивной гавани. Это узел шоссейных дорог и конечный пункт железнодорожной линии от Краснодара.

Российский город расположен в Цемесской бухте – самом большом заливе на Черноморском побережье Кавказа, который не замерзает зимой. Она 15 километров в длину и 2 – 9 в ширину, глубиной до 27 метров. Бухта разделяет город на восточную (индустриальный район) и западную части. На северо-западе и юго-западе город окружен горами.

Где расположен Новороссийск: смотрите карту

Согласно маршрутам на картах, Новороссийск расположенный от оккупированной Керчи примерно в 170 километрах, от Севастополя 450, более 760 километров от крайней восточной точки Украины – села Ранняя Заря Луганской области, более чем 700 от Запорожья, более 1100 – от Херсона и Николаева, более чем 1200 километров от Одессы.

Кстати, в ночь на 17 мая в Новороссийске прогремело более 30 мощных взрывов. Под ударом дронов оказались порт и нефтебаза. Вспыхнул пожар.

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