Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
Какие последствия последних ударов по Крыму?
В Крыму россияне еще в 2014 году разместили очень много различных систем ПВО.
"Сколько там стоит радиолокационных средств, видимо, и сами россияне вам не скажут. Потому, что постоянное движение, постоянная поддержка эшелона", – заметил Плетенчук.
Технику, по которой пришлись последние удары, россияне использовали для прикрытия военных баз на территории Крыма, Крымского моста и другой военной инфраструктуры.
Кроме того, ПВО также прикрывала Новороссийск в России, где базируется Черноморский флот оккупантов.
В любом случае прореживать эту плотность – это задача номер один. Потому что пока есть плотное ПВО, выполнять какие-то другие миссии довольно сложно. Поэтому, абсолютно понятная стратегия и тактика. Россияне, конечно, всегда пытаются компенсировать эти потери,
– рассказал Плетенчук.
Но сделать это россиянам обойдется очень дорого и сложно, ведь уничтоженная техника – уникальная.
В частности, радиотелескоп РТ-70, который был создан еще в советское время для контроля спутниковой группировки вообще.
Последние атаки на Крым: что известно
31 августа россияне в Крыму потеряли РЛК "Утес-Т", Радиотелескоп РТ-70, комплекс "Глонасс" в куполе, БРЛС МР-10М1 "Мис" М1, РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400. За этой операцией стоят бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки".
Накануне, 30 августа, Силы специальных операций Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию к комплексу С-300 в Саках.
А 1 сентября были уничтожены 2 российских вертолета Ми-8 и судно возле Симферополя и бухты в Севастополе соответственно. Налет дронов на эти объекты устроили дроны ГУР.