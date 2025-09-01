Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Какие последствия последних ударов по Крыму?

В Крыму россияне еще в 2014 году разместили очень много различных систем ПВО.

"Сколько там стоит радиолокационных средств, видимо, и сами россияне вам не скажут. Потому, что постоянное движение, постоянная поддержка эшелона", – заметил Плетенчук.

Технику, по которой пришлись последние удары, россияне использовали для прикрытия военных баз на территории Крыма, Крымского моста и другой военной инфраструктуры.

Кроме того, ПВО также прикрывала Новороссийск в России, где базируется Черноморский флот оккупантов.

В любом случае прореживать эту плотность – это задача номер один. Потому что пока есть плотное ПВО, выполнять какие-то другие миссии довольно сложно. Поэтому, абсолютно понятная стратегия и тактика. Россияне, конечно, всегда пытаются компенсировать эти потери,

– рассказал Плетенчук.

Но сделать это россиянам обойдется очень дорого и сложно, ведь уничтоженная техника – уникальная.

В частности, радиотелескоп РТ-70, который был создан еще в советское время для контроля спутниковой группировки вообще.

Последние атаки на Крым: что известно