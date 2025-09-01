Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
Дивіться також ВМС знищили пункт базування БПЛА "Форпост" на аеродромі "Херсонес" у Севастополі
Які наслідки останніх ударів по Криму?
У Криму росіяни ще з 2014 року розмістили дуже багато різноманітних систем ППО.
"Скільки там стоїть радіолокаційних засобів, мабуть, й самі росіяни вам не скажуть. Тому що постійний рух, постійна підтримка ешелону", – зауважив Плетенчук.
Техніку, по якій припали останні удари, росіяни використовували для прикриття військових баз на території Криму, Кримського мосту та іншої військової інфраструктури.
Окрім того, ППО також прикривала Новоросійськ у Росії, де базується Чорноморський флот окупантів.
У будь-якому разі проріджувати цю щільність – це завдання номер один. Тому що поки є щільне ППО, виконувати якісь інші місії доволі складно. Тому абсолютно зрозуміла стратегія і тактика. Росіяни, звісно, завжди намагаються компенсувати ці втрати,
– розповів Плетенчук.
Але зробити це росіянам обійдеться дуже дорого та складно, адже знищена техніка – унікальна.
Зокрема, радіотелескоп РТ-70, який був створений ще за радянських часів для контролю супутникового угрупування взагалі.
Останні атаки на Крим: що відомо
31 серпня росіяни у Криму втратили РЛК "Утьос-Т", Радіотелескоп РТ-70, комплекс "ГЛОНАСС" в куполі, БРЛС МР-10М1 "Мис" М1, РЛС 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400. За цією операцією стоять бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари".
Напередодні, 30 серпня, Сили спеціальних операцій України знищили російську радіолокаційну станцію до комплексу С-300 у Саках.
А 1 вересня було знищено 2 російські вертольоти Мі-8 і судно біля Сімферополя та бухти у Севастополі відповідно. Наліт дронів на ці об'єкти влаштували дрони ГУР.