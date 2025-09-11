Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані Нацгвардії.
Що відомо про ураження мосту на Сіверському Донці?
Оператори безпілотників окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України "Лазар" із 27-ї Печерської бригади завдали чергового успішного удару по російських окупантах.
У районі річки Сіверський Донець, поблизу Нової Таволжанки в Бєлгородській області, українські захисники провели розвідувальну операцію та знищили стратегічно важливий об'єкт.
Дивіться відео ураження мосту
Відомо, що цей міст росіяни активно використовували у логістичних цілях. Удару завдали за допомогою FPV-дронів і мін, що дозволило ефективно відрізати один із ключових шляхів постачання російських сил.
Інші ефективні операції українських військових за останній час
Спецпризначенці ГУР України 6 вересня атакували російське судно проєкту MPSV0, яке під виглядом рятувального вело розвідку, порушуючи закони війни.
Того ж дня українські розвідники провели успішну операцію, знищивши дороговартісні ворожі РЛС "Подльот" та "Небо-М".
У Військово-морських силах повідомили, що в тимчасово окупованому Криму росіяни втратили унікальне супутникове обладнання, компенсувати яке буде надзвичайно складно.