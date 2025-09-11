Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані Нацгвардії.

Що відомо про ураження мосту на Сіверському Донці?

Оператори безпілотників окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України "Лазар" із 27-ї Печерської бригади завдали чергового успішного удару по російських окупантах.

У районі річки Сіверський Донець, поблизу Нової Таволжанки в Бєлгородській області, українські захисники провели розвідувальну операцію та знищили стратегічно важливий об'єкт.

Дивіться відео ураження мосту

Відомо, що цей міст росіяни активно використовували у логістичних цілях. Удару завдали за допомогою FPV-дронів і мін, що дозволило ефективно відрізати один із ключових шляхів постачання російських сил.

