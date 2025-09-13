За минулу добу їм вдалося ліквідувати 950 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 093 730 (+950);
  • танків – 11 181 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 267 (+1);
  • артилерійських систем – 32 707 (+39);
  • РСЗВ – 1 486 (+1);
  • засобів ППО – 1 217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358);
  • крилатих ракет – 3 718 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109);
  • спеціальної техніки – 3 964 (+0).

Втрати Росії станом на 13 вересня
Втрати Росії у війні: що варто знати?

  • Раніше спецпризначенці ГУР успішно уразили корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Це судно ворог ввів в експлуатацію ще у 2015 році, а його вартість складає близько 60 мільйонів доларів.

  • Окрім цього, українські сили атакували командний пункт окупантів у Воскресенці Запорізької області, ліквідувавши щонайменше двох підполковників російської армії. Внаслідок операції ГУР та Маріупольського Спротиву знищено 17 офіцерів та 1 рядового, які керували наступом Росії на фронті.

  • Зауважимо, що через суттєві втрати у війні російська армія стикається з проблемами поповнення особового складу. У зв'язку з цим солдатів із серйозними захворюваннями командування не комісує, а збирає в окремі загони для направлення на передову.