За минулу добу їм вдалося ліквідувати 950 загарбників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії у війні?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 093 730 (+950);
- танків – 11 181 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 267 (+1);
- артилерійських систем – 32 707 (+39);
- РСЗВ – 1 486 (+1);
- засобів ППО – 1 217 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 825 (+358);
- крилатих ракет – 3 718 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 512 (+109);
- спеціальної техніки – 3 964 (+0).
Втрати Росії станом на 13 вересня / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії у війні: що варто знати?
Раніше спецпризначенці ГУР успішно уразили корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Це судно ворог ввів в експлуатацію ще у 2015 році, а його вартість складає близько 60 мільйонів доларів.
Окрім цього, українські сили атакували командний пункт окупантів у Воскресенці Запорізької області, ліквідувавши щонайменше двох підполковників російської армії. Внаслідок операції ГУР та Маріупольського Спротиву знищено 17 офіцерів та 1 рядового, які керували наступом Росії на фронті.
Зауважимо, що через суттєві втрати у війні російська армія стикається з проблемами поповнення особового складу. У зв'язку з цим солдатів із серйозними захворюваннями командування не комісує, а збирає в окремі загони для направлення на передову.