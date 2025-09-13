Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Як змінилася лінія фронту?
- 12 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися вперед. Без підтвердженого прогресу для ворога і на півночі Харківщини та напрямку Великого Бурлака.
- На Куп'янському напрямку ворог також продовжив штурми, але успіху не мав. Там само на Боровському напрямку.
- Проте росіянам вдалося просунутися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 вересня, свідчать про успіхи окупантів на північний захід від Ставок (на північ від Лимана).
- Ворог продовжив атаки на Сіверському напрямку, але не просунувся вперед. Підтвердженого прогресу також не зафіксовано в тактичному районі Добропілля та на Покровському напрямку.
Яка ситуація на фронті / карти ISW
- Водночас українська армія просунулася на Новопавлівському напрямку. Опубліковані відео свідчать, що ЗСУ звільнили Філію (на південь від Новопавлівки). ISW повідомляв, що російські війська просунулися до центральної Філії станом на 25 серпня.
- Російські війська нещодавно просунулися на Великомихайлівському напрямку – у східному Терновому (на південний схід від Великомихайлівки). Це вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили як Тернове, так і Комишуваху (на схід від Тернового).
- 12 вересня ворог продовжив наступальні операції на сході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досяг. Без успіху для росіян і на заході Запоріжжя. Обмежені атаки тривали і на Херсонському напрямку – теж без змін по ЛБЗ.
Де є просування на фронті / фото ISW
Ситуація на фронті: останні новини
За минулу добу втрати ворога склали 950 осіб, 4 танки, бойова броньована машина, РСЗВ. Від початку війни ЗСУ ліквідували 1093730 окупантів.
DeepState пише, що російська армія намагається зайти в Куп'янськ через газову трубу. Раніше аналогічне відбувалося в Авдіївці та біля Суджі. Входи розташовані в районі Лиману Першого, шлях звідки до Куп'янська займає близько 4 днів.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що на Покровському напрямку зараз виконується завдання з витискання противника, зрізання виступу. Це потрібно, щоб зайняти оборонні позиції, не давати ворогу повторити те, що він робив й районі Добропілля.