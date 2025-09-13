Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу розповів, що ситуація характеризується тим, що російські війська проводять наступальні дії. В межах цієї наступальної кампанії ворог прагне розширити плацдарм, аби далі просуватися з метою захоплення Донеччини. Однак ЗСУ перешкоджають планам Росії.

Ворог перегруповується і накопичує сили

Військовослужбовець нагадав про ситуацію, яка склалася в районі Добропілля з рейдом, що організував противник. Потім він намагався створити плацдарм. СОУ не дали ворогу посилити його. Зараз виконується завдання по зрізанню цього виступу, вирівнюванню лінії фронту на цьому напрямку з витисканням окупантів.

З цією метою в межах активної оборони була проведена низка контрзаходів. Було ухвалене рішення про підтягування додаткових сил СОУ на цей напрямок. Після цього відбулося розрізання російського угруповання з метою перешкоджати ворожій логістиці, щоб не давати ворогу закріпитися для поширення подальшого плацдарму та ведення наступальних дій.

"Такі цілі були досягнуті. Зараз виконується наступне потрібне і важливе завдання з витискання противника, зрізання виступу для того, щоб українським силам встановити контроль, зайняти оборонні позиції, не давати ворогу повторити те, що він робив й районі Добропілля. Хоча противник буде прагнути реалізувати подібні дії в майбутньому", – зазначив Мусієнко.

Як пояснив військовослужбовець, сили, які Росія залучала, перебували не в найкращому стані, противник зазнав втрат на Покровському напрямку. Їх треба було поповнити, тому ворог протягом декількох тижнів здійснив перегрупування, цей процес триває і зараз, він хоче накопичити сили.

Для протидії цьому зростає активність ударів СОУ по захоплених територіях. Внаслідок перегрупування ворога утворилися проблемні ділянки в окупаційних військ. ЗСУ, як підсумував Мусієнко, намагаються цим скористатися. Військовослужбовець не виключає, що російські війська можуть опинитися в оточенні.

"ЗСУ працюють над цим. Є розуміння ходу бойових дій, оперативної ситуації, є розуміння, які наші дії становлять ризики та виклики для ворога", – озвучив Мусієнко.

