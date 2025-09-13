Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала рассказал, что ситуация характеризуется тем, что российские войска проводят наступательные действия. В рамках этой наступательной кампании враг стремится расширить плацдарм, чтобы дальше продвигаться с целью захвата Донецкой области. Однако ВСУ препятствуют планам России.

Враг перегруппировывается и накапливает силы

Военнослужащий напомнил о ситуации, которая сложилась в районе Доброполья с рейдом, что организовал противник. Затем он пытался создать плацдарм. СОУ не дали врагу усилить его. Сейчас выполняется задача по срезанию этого выступления, выравниванию линии фронта на этом направлении с выдавливанием оккупантов.

С этой целью в рамках активной обороны был проведен ряд контрмер. Было принято решение о подтягивании дополнительных сил СОУ на это направление. После этого произошло разрезание российской группировки с целью препятствовать вражеской логистике, чтобы не давать врагу закрепиться и расширить дальнейший плацдарм для ведения наступательных действий.

"Такие цели были достигнуты. Сейчас выполняется следующее нужное и важное задание по вытеснению противника, срезанию выступления для того, чтобы украинским силам установить контроль, занять оборонительные позиции, не давать врагу повторить то, что он делал в районе Доброполья. Хотя противник будет стремиться реализовать подобные действия в будущем", – отметил Мусиенко.

Как пояснил военнослужащий, силы, которые Россия привлекала, находились не в лучшем состоянии, противник понес потери на Покровском направлении. Их надо было пополнить, поэтому враг в течение нескольких недель осуществил перегруппировку, этот процесс продолжается и сейчас, он хочет накопить силы.

Для противодействия этому растет активность ударов СОУ по захваченным территориям. Вследствие перегруппировки врага образовались проблемные участки у оккупационных войск. ВСУ, как подытожил Мусиенко, пытаются этим воспользоваться. Военнослужащий не исключает, что российские войска могут оказаться в окружении.

"ВСУ работают над этим. Есть понимание хода боевых действий, оперативной ситуации, есть понимание, какие наши действия представляют риски и вызовы для врага", – озвучил Мусиенко.

