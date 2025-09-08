Изначально операция россиян на этом направлении была непродуманной. Таким мнением с 24 Каналом поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что у украинских военных сейчас появилось окно возможностей для продвижения.

К теме Россия идет на Северск, ВСУ продвигаются под Добропольем: как изменилась линия фронта за неделю

Какую ошибку допустили россияне в Донецкой области?

Аналитики Deep State сообщили о продвижении украинских военных во вклинение россиян возле Доброполья. Успехи Сил обороны фиксируют в районе населенных пунктов Маяк, Новоторецкое и Разино.

Россияне серьезно просчитались, считая, что смогут успешно выполнить дальнейшее продвижение на этом участке.

Любые наступательные операции должны быть хорошо просчитаны, в частности в вопросе усиления флангов. Как только усиление флангов останавливается, то наступательная группа и сама попадет в оперативное окружение. Как раз это происходит с россиянами под Добропольем. Эту операцию с военной точки зрения вообще нельзя было проводить,

– объяснил Роман Свитан.

Полковник запаса добавил, что у россиян просто не было сил и средств, чтобы усиливать наступательные группы и в конце концов расширить свое вклинение. Впрочем, перед оккупационными войсками поставили политическую задачу, поэтому, несмотря на военную логику, они пошли в один конец.

Вклинение россиян вблизи Доброполья: смотрите на карте

"Да, само расположение фронта в районе Покровско-Мирноградской агломерации является опасным и для нас. Но россияне сами же лезут в оперативное окружение. Они могли бы усилить фланги, но для этого нет сил. Они будут пытаться усилить давление на Добропольском направлении, но для нас сейчас есть окно возможностей, чтобы отсечь эту российскую "клешню"", – подчеркнул Свитан.

В то же время и для украинских военных есть проблема из-за продвижения россиян. Говорится о трассе между Покровском и Константиновкой, в которую вклинился враг. Она была важной для украинской логистики, но не только.

"Это проблема, потому что теперь там почти не за что зацепиться. Нам очень нужно восстановить хотя бы статус-кво по этой трассе. Тогда произойдет облегчение для двух агломерации – Константиновской и Покровско-Мирноградской, не говоря уже о направлении на Доброполье. Россияне это понимают, поэтому перебрасывают туда войска", – отметил военный эксперт.

Если россиянам удастся развить успех на этом направлении, они смогут выйти на оперативное пространство в сторону Доброполья. Оттуда им открывается путь на многие важные населенные пункты. Поэтому для Сил обороны крайне важно полностью зачистить вклинение российских военных.

Ситуация на Покровском направлении: главное