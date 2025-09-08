Від початку операція росіян на цьому напрямку була непродуманою. Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що в українських військових зараз з'явилось вікно можливостей для просування.

До теми Росія іде на Сіверськ, ЗСУ просуваються під Добропіллям: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яку помилку допустили росіяни на Донеччині?

Аналітики Deep State повідомили про просування українських військових у вклинення росіян біля Добропілля. Успіхи Сил оборони фіксують в районі населених пунктів Маяк, Новоторецьке та Разіне.

Росіяни серйозно прорахувалися, вважаючи, що зможуть успішно виконати подальше просування на цій ділянці.

Будь-які наступальні операції мають бути добре прораховані, зокрема у питанні посилення флангів. Щойно посилення флангів зупиняється, то наступальна група і сама потрапить в оперативне оточення. Якраз це відбувається з росіянами під Добропіллям. Цю операцію з військового погляду взагалі не можна було проводити,

– пояснив Роман Світан.

Полковник запасу додав, що у росіян просто не було сил та засобів, аби підсилювати наступальні групи і зрештою розширити своє вклинення. Втім перед окупаційними військами поставили політичне завдання, тож, попри військову логіку, вони пішли в один кінець.

Вклинення росіян поблизу Добропілля: дивіться на карті

"Так, саме розташування фронту в районі Покровсько-Мирноградської агломерації є небезпечним і для нас. Але росіяни самі ж лізуть в оперативне оточення. Вони могли б посилити фланги, але для цього немає сил. Вони намагатимуться посилити тиск на Добропільському напрямку, але для нас зараз є вікно можливостей, щоб відсікти цю російську "клешню"", – наголосив Світан.

Водночас і для українських військових є проблема через просування росіян. Мовиться про трасу між Покровськом та Костянтинівкою, в яку вклинився ворог. Вона була важливою для української логістики, але не лише.

"Це проблема, бо тепер там майже немає за що зачепитися. Нам дуже потрібно відновити хоча б статус-кво по цій трасі. Тоді відбудеться полегшення для двох агломерації – Константинівської та Покровсько-Мирноградської, не говорячи вже про напрямок на Добропілля. Росіяни це розуміють, тому перекидають туди війська", – зазначив військовий експерт.

Якщо росіянам вдасться розвинути успіх на цьому напрямку, вони зможуть вийти на оперативний простір у бік Добропілля. Звідти їм відкривається шлях на чимало важливих населених пунктів. Тож для Сил оборони вкрай важливо повністю зачистити вклинення російських військових.

Ситуація на Покровському напрямку: головне