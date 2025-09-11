Про це в етері 24 Каналу розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк, додавши, що навіть те величезне угруповання, яке противник зосередив на Покровському напрямку (понад 100 тисяч осіб), для нього виявилось замалим, щоб реалізувати свої плани.

СОУ стежать за переміщенням ворога

Через нестачу живої сили російське командування на Покровський напрямок зараз стягує додаткові підрозділи. Зі слів Черняка, стає очевидним, що окупанти планують посилювати штурмові дії.

Більша кількість особового складу не завжди означає більшу ефективність. Проте росіяни завжди старалися брати як раз своєю численністю і майже ніколи не намагалися брати якістю,

– зазначив Черняк.

Офіцер бригади "Рубіж" зауважив на тому, що поки російська армія стягує додаткові сили, підрозділи розвідки Сил оборони України відстежують ці пересування. Черняк пояснив, що таку велику кількість солдатів сховати неможливо. Якщо СОУ володітимуть повною інформацією, то такому переміщенню ворога можна ефективно протистояти.

Бригада "Рубіж" наразі проводить збір коштів. Мета – придбати наземні дрони. Адже російська армія прагне порушити логістику українського війська. Високотехнологічні наземні БпЛА спроможні доставляти вантаж вагою 100 кілограмів на далеку відстань, що значно полегшує перебування українських бійців на позиціях. Долучитися до збору можна задонативши на карту за номером: 4441 1111 2821 7100 чи відсканувавши QR-код.

