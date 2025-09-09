Російська армія не зможе захопити повністю Донецьку область до Нового року, хоча, на жаль, матиме певні просування. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Дмитро Жмайло.

Дивіться також Росія іде на Сіверськ, ЗСУ просуваються під Добропіллям: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відбувається на фронті?

Дмитро Жмайло зазначив, що росіяни провалили літню наступну кампанію. Підтисканням до Серебрянського лісництва, підходом до Куп'янська і руханням по селах, де російська піхота зазнає величезних втрат, ворог пишатися не може.

Саме тому окупанти зменшують свої апетити. Вже не мовиться про створення буферної зони на території Сумської і Харківської областей. Росіяни мали в останні дні певне просування в населеному пункті Юнаківка. Але Сили оборони атакують на інших ділянках. Зокрема, наші бійці зберегли свої позиції на території Росії, у районі населеного пункту Тьоткіно.

Із Сумського напрямку замість підрозділів морської піхоти заходять мотострілецькі підрозділи, які менш підготовлені, з Придніпровського напрямку. Основними силами є 155 бригада морської піхоти, яка ще воювала на Курщині, намагаючись ліквідувати український плацдарм. Це підрозділи їхніх ВДВ. Так само точково вони додають спецпризначенців, які діють у цих районах як диверсійно-розвідувальні групи.

Основна тактика росіян полягає у тому, щоб по кілька осіб просочуватися між позиціями Сил оборони, а потім намагатися накопичитися. Звісно, ми їх вибиваємо, як вибиваємо із Куп'янська, із самого Покровська, де вони рухаються, зокрема, в районі Звірового і по вулицях Київська і Леонтовича. Але на це все потрібен час, тому що вони знищуються переважно дронами,

– сказав військовий експерт.

Фактично усе загарбники перекидають на один напрямок – Покровсько-Добропільський. Ситуація на Добропільському напрямку тісно пов'язана з тим, як розвиватимуться бойові дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Чи є у росіян сили захопити всю Донеччину до Нового року? На щастя, ні. Чи матимуть вони просування? Очевидно, що так. Найімовірніше, вони намагатимуться якось відновити втрачені позиції у Добропільському клині. Хоча буквально сьогодні там знову була захоплена велика група російських військовополонених,

– підкреслив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

З обороною у в районі Костянтинівки у росіян теж не складається. Вони мали певні просування у південно-східній частині нашого плацдарму навколо Костянтинівки, але його темп дуже повільний і супроводжується величезними втратами. Тому у ворога немає якогось хитрого плану. Вони накопичують техніку, особовий склад в надії, що на цей раз спрацює.

Ситуація біля Покровська: головне